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劉思明：憧憬救巿 舊經濟股領漲

【明報專訊】港股連日低位獲得承接，但與2月份反彈的一波不同，領漲的主角由上一波新經濟或抗疫股，換上憧憬救市的舊經濟股，而後者大多長期積弱，跟風宜慎選。

恒生指數昨日低開後最多跌276點，低見26,419點喘定，之後在26,564點以下徘徊，午後向上突破，尾市最多升153點，收報26,778點，升82點或0.31%；國指升0.87%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.88%、0.55%，國指及中型股表現較佳。大市成交1105億元，高於60天平均近一成半，成交保持活躍。

基建及建材繼續做好

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為69比31，大市普遍上升，買盤動力不強的同時，沽壓也不明顯。恒指連續8日試底（每日最低位低於上日），惟大市連續3日有超過六成股份呈陽燭收市，持續有買盤承接。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，汽車及相關、環保及新能源跌約1%表現最差。個別行業表現突出，基建及建材繼續做好，昨天再升近3%，跑贏一眾行業；基建周三升1.5%，表現緊次於教育。此外，軟件服務、地產及相關、工業昨升逾2%，金屬及礦石、內房及物管升約1%；除地產行業，其他各有超過七成股份上升，升勢全面。地產上升的股份不足五成，行業受到會德豐（0020）溢價私有化，股價急升四成拉動。

市場憧憬內地加大財政力度

市場憧憬中國政府加大財政力度，推出更多的基建項目，以穩定經濟，工程機械濰柴（2338）、中聯重科（1157）、水泥海螺（0914）、基建中鐵建（1186）升逾半成最強。基建股以最強的中鐵建為例，近一年呈現反覆向下趨勢，月初更跌至多年新低，近期低位反彈，尚未確認中線轉勢；後市有待升破9元及企穩，才有轉機。

相比下，中聯重科、海螺中線反覆向好，近一年來累升八成及三成，其間表現波動，如早前由年內高位回落，最多累跌超過兩成。近期中聯重科、海螺低位回升，走勢持續改善，昨天雙雙升穿重要阻力，呈現拾級向上走勢，後市有機會挑戰年內高位7元及61元；短線止蝕位可放近一些，低收6.4元及57元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中鐵建 海螺 基建 港股

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