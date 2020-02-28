張兆聰：港股近底部 買市最直接

道指兩日累跌1900點後，周三晚一度反彈逾400點，但盤中傳出紐約長島納蘇郡（Nassau County）有83人疑似感染新型冠狀病毒肺炎被要求自行隔離的消息後顯著回落，道指由高位急挫，最終倒跌120點，科技股亦只能微升。收市後，微軟表示本季個人電腦業務未能達到指引，再加上美國疾控防護中心稱美國出現首宗未能確定感染源頭的確診個案，美股期指一度跌1.5%，但港股尾市時段又大為收窄，市况非常波動。

疫情變化中 利淡消息多

疫情對全球經濟會有衝擊，但歐美股市反應如此強烈，其實與市場持倉水平有關。根據高盛統計，對冲基金由去年9月起便不斷提高淨槓桿水平，並且在今次歐美股市大跌前升至48.8％，為歷史上處於第95個百分位（可理解為比歷史上95％時間的槓桿水平更高）。上周五首天跌市仍在買入認購期權，結果市况逆轉便被迫大舉斬倉。經過連日急劇調整，相信淨槓桿開始回到較正常水平，只是疫情仍在變化中，近期也多利淡消息，市况回調達10％後仍然較為波動，即市升跌動輒達1％至2％。

現在歐美股市就像1月下旬的港股、農曆年假後復市的A股，面對疫情會有一輪恐慌。以幅度計，全球股市由高位均瀉10％，已接近港股的調整幅度。以技術分析來看，標普500指數、日經平均指數、美國10年期債息全部超賣，14天RSI均低於30％，往績看，就算未見底也快將見底。另外，金價開始動力減弱，每次升至1650美元以上均見阻力，而昨日亞洲貨幣除印尼盾以外全升，市場的恐慌情况有少許減退迹象。

傳統行業一直落後

美股周三晚高位急挫，但港股跌幅最多僅略多於200點。始終早於個多月前已因疫情大跌，內地疫情改善後反彈，外圍再爆發又跌，26,000點至26,500點應有頗強支持，筆者傾向有不少機會是雙底。退一步看，現水平入市博回升的機會高，跌穿26000點便止蝕也損失有限。問題是入市工具。今年板塊輪動非常快速，科技股、各類主題股一直有炒作，但到近期發展轉趨個別，也有點似步入高位區間波動。傳統行業一直落後，惟一旦起動升幅亦可觀，例如昨日基建股、水泥股、內銀股都有理想升幅。只是今天買這個、明天買哪個，其實未必能跑贏大市，甚至有機會得不償失。筆者覺得在當前頗低殘的水平，簡單一點買大市便可。雖然這等於要連帶買入匯控（0005）、中移動（0941）、本地地產股等弱勢股份和板塊，但只要避險情緒減退資金回流，則必定能夠受惠。

[張兆聰 還看今朝]