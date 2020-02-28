盧駿匡：小心恒指形成頭肩頂

在20日短線市寬進一步升至80以上，屬於強烈的見頂信號。再加上盈富基金（2800）的沽空比率亦處於高水平，暗示市况很大機會已經見頂。在隨後幾日恒指顯著急挫，執筆時（26日）曾低見26,479點。假如讀者在上周買了反向ETF 7500，於過去一星期應該錄得不錯盈利。

恒指倘失守26000 恐跌至23000

技術上，恒指正逐步形成頭肩頂的利淡形態。假如下破26,000點的頸線，量度跌幅會有大約3000點，即是有機會跌至大約23,000點。至於短線走勢方面，市寬仍距離超賣區有一段幅度，因此相信調整未完。如果出現反彈，27,300點將會是短期阻力。

美股本周連續兩日急跌超過3%，屬於罕見的情况。據過往經驗是牛市見頂的預兆。一般而言，在美國大選年股市普遍走勢亮麗，但今年遇上肺炎疫情，近日更在韓國及意大利急速擴散，導致市場避險情緒升溫，相信減息機會將會大增。

假若要維持經濟增長，或有機會推出減稅政策刺激民生消費。惟觀乎現時的情况，最大問題是市民擔心出外時擔心受感染，而非此刻口袋裏沒有錢，因此後市仍未樂觀。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]