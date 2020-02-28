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經濟
2020年2月28日星期五
技術取勝
投資策略
吳光正低現金比例 私有化會德豐 每股獲派1股九倉1股九置 實際出資81億
換股後「高息」未必可持續
特首選舉成分水嶺 吳光正聚焦生意王國
新地中期核心盈利倒退2.3%
北水續買 恒指跌轉升82點
渣打去年稅前溢利增46% 預告今年收入增長低於目標
創興銀行去年多賺7.97%
銀娛全年少賺3% 停業期間日燒2300萬
兩新股今起招股 煜盛最多籌13億
惠譽標普：財赤不影響港評級
百威亞太：內地夜生活近停頓 首兩月收入減
億達救亡 高息新債換舊債 須75%債權人同意 評級料遭降至近「違約」
世華第三財季純利近倍升
AlipayHK登陸澳門 覆蓋逾萬商舖
歐美股市早段未止瀉 憂疫症蔓延 道指曾挫950點
彭博：沙特阿美籌海外第二上市
微軟盈警 稱疫情阻礙生產
張兆聰：港股近底部 買市最直接
力伍：新冠病毒重創全球股市
技術取勝：海螺水泥需守住57元
盧駿匡：小心恒指形成頭肩頂
富臨華置股東會奇招抗疫
劉思明：憧憬救巿 舊經濟股領漲
周顯：YouTube拍片轉型 怕窮唯有搏命學
譚新強：COVID-19的尷尬死亡率
湯文亮：能承受財赤是好事
倫敦市中心租金料5年升一成 脫歐明朗化 樓價「疫市」不跌反升
山頂文輝道重推 估值低見140億 2018年流標 當時港府估值240億至480億
啟德跑道3商業地或轉住宅用途
太古城兩房則王逼1400萬破頂
青衣交投回暖 預算案後兩日7成交
派糖改善氣氛 19新盤4天推371伙
技術取勝：海螺水泥需守住57元
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【明報專訊】華潤置地上望36元（圖）
中海物業升穿6.3元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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吳光正低現金比例 私有化會德豐 每股獲派1股九倉1股九置 實際出資81億
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