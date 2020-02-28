力伍：新冠病毒重創全球股市

A股上證指數跌1.70%，國內復工復產加上海外防疫需求大增刺激抗病毒概念股走強，道恩股份、華升股份、振德醫療、泰達股份等十餘隻口罩股漲停，海王生物、沃華生物、聯環藥業等醫藥股跟漲。分析師認為投資者逃離美國股市主要是因為擔憂疫情全球擴散，加上美國疾控中心警告公眾，要準備疫情在美國有可能全面爆發。另一方面，投資者也擔憂恐慌情緒將會導致全球經濟更多不確定性。

參照新冠疫情對中國經濟的影響，就會明白投資者並非杞人憂天。穆迪經濟學家表示，疫情已嚴重影響中國經濟所有關鍵層面，包括生產、消費、出口和交通，嚴重衝擊利潤豐厚的汽車、科技、能源和旅遊及中小微企業。

數據顯示，2月上半月中國乘用車銷量暴跌92%，中國商務部研究措施提振銷量。航空產業倍受煎熬，多國暫停飛往中國、中國航空公司取消航班客座數達1040萬人次，中國政府正思考如何出手相救。

疫情或成壓倒海航最後一根稻草

靠舉債擴張的巨無霸海航集團深陷債務危機，疫情成為壓倒駱駝的最後一根稻草，市場有消息稱海南政府準備接管旗下海南航空，海航系多股漲停，旗下海航集團國際的海外美元債息亦升至逾半年新高。中國證監會宣告將調查海航控股私募違約產品。

另外一家倍受打擊的則是中國電商巨頭阿里巴巴（9988）和美團（3690），自1月中旬以來，阿里巴巴和美團市值減少了約280億美元。阿里巴巴總裁張勇於2月13日發出盈利警告，由於依賴接訂單、製造產品、送貨上門的人員無法復工，公司本季度業績遭受嚴重衝擊。

中國已初步遏制疫情蔓延，正着手降低和恢復疫情對經濟的傷害，國家主席習近平指出，湖北地區須全力抗疫，其他地區抗疫同時要分區分級精準復工復產，要求各地政府動態調整應急響應等級，綜合運用財政貼息、大規模降費、緩繳稅款等積極財政政策和貨幣政策實現全年經濟社會發展目標。

中央財策幣策齊推 助民企紓壓

中國政府取消交通限制、幫助企業解決用工、原材料、資金設備、防疫物資缺乏等方面的困擾。要針對企業復工復產面臨的債務償還、資金周轉和擴大融資等迫切問題，為防疫重點地區單列信貸規模，為受疫情影響較大的行業、民營和小微企業提供專項信貸額度。要調整完善企業還款付息安排，加大貸款展期、續貸力度，適當減免小微企業貸款利息，防止企業資金鏈斷裂。此外政府延遲企業上繳養老金至6月30日，減輕財務負擔。

儘管有政府鼎力支持，但順利復工復產還得看疫情防控，目前瑞德西韋、磷酸氯喹、法匹拉韋等藥物治療新冠肺炎有效，但可以用於臨牀試驗的疫苗還未問世，美國生物技術企業莫德納開發新冠病毒疫苗mRNA-1273，可在兩個半月內進入一期臨牀試驗階段。人類還沒有克敵的武器，境外疫情加速擴散有回流中國之虞，希望各地政府發展經濟與防疫切不可厚此薄彼，否則容易前功盡廢。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]