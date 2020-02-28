彭博：沙特阿美籌海外第二上市

上市地點料選擇亞洲

消息人士稱，沙特阿美尚未就海外上市訂時間表，考慮到市場環境及大宗商品價格疲軟，按目前情况判斷，不大可能在今年上市。去年12月，沙特阿美在沙特證券交易所上市，集資294億美元，是全球最大規模的IPO項目，上市估值達1.7萬億美元，並曾一度跨進2萬億美元大關。不過面對油價偏軟，沙特阿美的股價今年以來跌了5%。

疫情在全球蔓延，加劇了市場對原油需求的憂慮。油價昨連續第5天下滑，跌至2019年1月以來低位。國際油價昨晚跌逾4%，布蘭特期油跌穿每桶52美元，紐約期油更跌穿每桶47美元。在截至周四的5個交易日，國際油價急挫約一成。

能源諮詢機構Facts Global Energy預測，隨着疫情擴散，今年原油每日的需求量可能僅增加6萬桶，甚至出現零增長。大宗商品經紀商Fujitomi Co.稱，若美國疫情惡化，油價將進一步下跌，尤其是美國汽油價格已經暴跌。油組與俄羅斯等主要產油國將於下周四至周五在維也納舉行會議。市場關注它們協議進一步減產的可能。經紀商OANDA表示，油價下挫可能促使油組與盟友採取行動。

（綜合報道）

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