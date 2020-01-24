歐美股市早段未止瀉 憂疫症蔓延 道指曾挫950點

多隻近期被熱捧的美股急挫，特斯拉早段跌近12%，跌穿700美元。「太空旅行第一股」維珍銀河跌近30%。資金避險，加上市場憧憬主要央行減息，美國10年期國債孳息率跌穿1.25厘，見歷史新低。期金升約1%，升穿每盎司1660美元。

特斯拉早段跌12% 維珍銀河瀉30%

高盛分析師稱，標普500指數的回調平均持續4個月，考慮到今次疫情的不確定因素及聯儲局所面臨的政策限制，今次跌浪可能更長，可能要到7月才觸底。高盛預期，標普500指數短期內將在2900點左右徘徊，較紀錄高位跌14.4％，美國10年期國債孳息率可能跌至1厘水平。花旗更預期，標普500指數可能要跌至2730點才具吸引力，這相當於較200天移動平均線低10%。

高盛：疫情擴散 美企今年難增長

高盛又警告，隨着疫情擴散，美國企業在2020年可能不會錄得盈利增長，威脅到環球經濟增長。高盛將標普500指數企業的每股盈利預測基線，由174美元下調至165美元，意味每股盈利跟2019年不變。財經資訊平台Refinitiv的數據顯示，分析師原本預測今年企業盈利平均增長7.7％。高盛表示，最新預測反映中國第一季經濟活動大幅減少、對美國出口商的需求下滑、供應鏈中斷及美國經濟活動放緩的影響。

在華美企警告疫情嚴重影響收入

蘋果繼上周就內地疫情發出盈警後，行政總裁庫克（Tim Cook）在年度股東大會承認，疫情為蘋果帶來挑戰。庫克簡短地談及當前疫情，形容情况「不斷變化」，指當前首要任務是確保員工和合作伙伴的健康與安全。蘋果上周表示，疫情妨礙人流物流，影響產品供應，加上內地市場需求不振，料本季營收將不及原先估計。

部分在華經營的美國企業警告，若疫情持續將嚴重影響今年收入。中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）的調查顯示，近一半的會員預期，若到4月底業務仍無法恢復正常，預計今年在華業務收入將會下降。五分之一的會員表示，如果疫情持續到8月底，2020年在華收入將下跌五成以上。

美國昨公布去年第四季GDP修正值，按季折合成年率增長2.1%，與初值及市場預期一致。上季貿易和庫存對GDP的貢獻獲得上修，彌補了消費者開支增幅被下修0.1個百分點至1.7%的影響。消費者支出為經濟貢獻三分之二，預示增長勢頭轉弱。目前大多數據尚未反映疫情的影響。經濟師早前預測，由於政府支出增長疲軟，且私人投資僅輕微增長，預期美國第一季GDP增長將放緩至1.5％。

耶倫警告疫情或嚴重影響歐美經濟

聯儲局前主席耶倫警告，疫情可能嚴重影響歐洲經濟，甚至令美國經濟陷入衰退。不過，美國1月扣除飛機的非國防耐用品訂單增長1.1%，升幅是1年來最大，反映商業設備投資加快。

（綜合報道）

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