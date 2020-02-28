世華第三財季純利近倍升

各業務表現上，香港及台灣的出版及印刷業務，去季營業額按年下跌13.4%至1143.1萬美元（約8916.2萬港元），虧損46.2萬美元（約360.4萬港元）。集團指，持續的抗議活動對香港零售及奢侈品行業產生負面影響，導致香港業務收入下跌，但《明報》於去年3月調高零售價，以及該分部數碼業務收入持續增長，緩解了收入下跌的影響，另外，因成本控制節省的資金，亦有助於緩解收入下降的影響。

上季整體出版及印刷業務營業額下跌11.1%至4219.9萬美元（約3.3億港元）；旅遊業務營業額則跌12.8%至1403萬美元（約1.1億港元）。集團預期，第四季度業務狀况仍然疲弱，疫情將進一步抑制消費和旅遊需求。

世華旗下萬華媒體（0426）截至去年12月的第三季業績則轉盈為虧，由對上一個財年第三季賺427.6萬元，轉為蝕81.7萬元；期內營業額2090.9萬元，按年跌30%，主要由於香港廣告市場疲弱導致廣告收益進一步下跌所致。萬華昨日收報0.234元，無升跌。