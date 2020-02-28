億達救亡 高息新債換舊債 須75%債權人同意 評級料遭降至近「違約」

明報記者 陳子凌

據億達解釋，因母公司中民投去年初被凍結資產，令億達的融資造成負面影響，並導致截至去年4月10日未償還本金42.77億元人民幣的部分貸款協議被觸發，貸款人可要求立即償還本息，令公司資產負債表的流動借款因此大幅增加。

稱母企中民投被凍資拖累

億達目前有一筆3億美元債券將於4月到期，亦是唯一一筆離岸債。集團提出對該筆債券的交換要約，交換方案為每1000美元現有債券，可獲得80美元現金代償，剩餘920美元可等價交換2022年到期的新債券。此外，新債券由發行日期起6個月按年息10厘計息，餘下年期年息更高達14厘，較原債券的6.95厘吸引。交換要約最後限期於倫敦時間3月9日截止。

涉3億美元4月到期 公司唯一離岸債

但億達警告，如果沒有75%、即至少2.25億美元的債券持有人接受要約，則公司可能無法償還4月到期的現有債券，並考慮債務重組。這意味億達有可能成為2018年以來首個離岸內房債違約個案。

評級機構不看好上述舉措，標普昨日隨即下調億達的長期發行人評級至CC，認為公司現金流欠佳，短期內可行的再融資選擇很少，如果交換計劃不成功將很大機會違約，就算交換完成，亦可能會將其評級進一步下調至「選擇性違約」，只比「違約」高一級。

原債息6.95厘 新債高達14厘

惠譽也將億達的長期發行人評級下調至C，認為交換要約屬於困境債務交換，亦表明交易完成後，還會將億達下調至「限制違約」級別，也是只比該機構的「違約」高一級而已。但億達認為公司有能力償付新債券，一來今明兩年計劃開始銷售二線城市主要物業，預計將產生可觀現金流；二來公司現時擁有11個可供出售的商務園區；另外，公司亦會尋找戰略投資者。