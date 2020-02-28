百威亞太：內地夜生活近停頓 首兩月收入減

純利按年減6% 末期息派2.63美仙

不過若單計第4季，集團純利僅錄得4500萬美元，較2018年同期急跌約23.7%；季度銷量按年倒退5.6%至15.4億公升。集團稱，純利減少主要因首次公開發售有關的預扣稅增加，以及折算匯率的負面影響所致。

集團電子商務仍獲雙位數增幅

集團首席執行官楊克表示，受累於武漢疫情持續，內地夜生活幾乎停止，多間餐廳亦停業，預期集團內地業務收入在今年首2個月將自然按年減少2.85億美元，正常化EBITDA則自然減少約1.7億美元。

楊克續指出，由於內地部分城市已經復工，預料會有更多食肆重開，估計與疫情相關影響將在今年第二季始獲得改善。不過，他表示，雖然疫情打擊集團的傳統零售，但集團的電子商務卻獲得雙位數增幅。

目前，集團內地釀酒廠已重開超過一半，除武漢的釀酒廠外，其餘的釀酒廠均取得復工許可。疫情最近亦於韓國爆發，他認為，韓國的情况令人關注，惟現時去判斷實際影響是為時過早。