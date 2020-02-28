惠譽標普：財赤不影響港評級

惠譽指港仍擁龐大財政儲備

惠譽的報告指出，財政預算案顯示公共財政於中期仍會持續偏弱，不過單一個因素不足以對香港的評級構成壓力，因香港仍擁有龐大的財政儲備，因此仍維持對香港AA評級及負面展望。惠譽又指出，港府目前預計2026財年前不會恢復預算盈餘，但仍然沒有證據表明，香港作為全球金融中心的作用遭到削弱。

惠譽表示，由於香港經濟持續承壓，社會不穩定狀態揮之不去，兩個因素將進一步損害香港商業環境的吸引力及治理有效性，市民與政府之間的社會分歧仍未化解，加上武漢肺炎引發的第二次重大經濟衝擊，將進一步考驗香港商業環境的韌力。

標普指疫情拖累GDP 1.2個百分點

標普則預計，預算案盈餘將在未來數年有所改善，因此未有看到對支持港信用評級的財政實力出現實質減弱，該行維持香港AA+評級及穩定展望，評級是三大評級機構中最高的。標普認為，香港社會的緊張局勢，將會令預算案內社會支出構成上升壓力，政府如要實現未來5個財政年度的預測，或要採取新稅收措施。

標普指出，中美貿易緊張局勢，社會動盪不安，最近爆發的新型冠狀病毒，香港經濟受挫，直接影響包括訪港遊客人數急劇下降，消費減少，人們選擇留在家中，拖累商業信心及投資活動，增長前景變得更不確定。標普預計，武漢肺炎疫情將拖累香港2020年GDP增長降低1.2個百分點至跌1%。