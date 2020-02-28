兩新股今起招股 煜盛最多籌13億

奇士達入場費2970元

煜盛文化招股價介乎每股2.25元至3.37元，每手1000股，入場費3403.96元，全球發行4億股，集資額介乎9億元至13.48億元之間。公司製作節目的收入主要源自向贊助商收取廣告費，以及向播放平台收取節目製作及發行費。其廣告商包括聯合利華、比亞迪（1211）等，播放平台則為內地電視台如安徽衛視，以及網絡媒體愛奇藝、騰訊視頻等。

奇士達則專營製造及銷售智能車模及玩具等，招股價介乎1.17元至1.47元，每手2000股，入場費2969.63元。公司於內地生產車模及玩具，再將產品出口銷售至海外，對接零售商包括沃爾瑪及玩具反斗城等。

深藍科技：復工率達100%

內地疫情未見好轉，市場關注會否影響新股業務及首季表現。昨日起招股的深藍科技（1950）董事會主席劉靜表示，自2月中公司位於浙江的廠房已恢復正常生產及銷售，復工率達100%。

煜盛文化董事會主席兼行政總裁兼控股股東劉牧則表示，公司綜藝首季製作活動較少，由第二季開始才增加，因此疫情對全年節目儲備影響相當輕微。

另外電引述消息指出，華潤置地（1109）推進分拆物管業務來港上市進程，指公司已聘請建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人，估計集資約5億美元（約39億港元）。受消息刺激，華潤置地昨日午後升3.45%，為表現最佳的恒指成分股。