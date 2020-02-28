經濟

銀娛全年少賺3% 停業期間日燒2300萬

【明報專訊】澳門各大賭場月初應政府要求，全面暫停營業15日，於上周始重開。銀河娛樂（0027）副主席呂耀東昨出席業績發布會時表示，賭場關閉期間每日開支約300萬美元（約2340萬港元），此外集團將對商戶豁免2月固定租金，冀減輕租戶負擔。

呂耀東表示，停業一定影響集團今年首季表現，日後吸納客人亦要「從零開始」，但暫難以估計對盈利具體影響。

指日後吸納客人要「從零開始」

儘管業績受影響，呂耀東指集團並無裁員計劃，亦未向政府要求提供稅務優惠，對於銀娛每年4月的加薪計劃，他則表示要考慮不同因素，屆時再作決定。

而銀娛自前年起，推進總計15億元的提升工程計劃，呂耀東昨表示，集團將繼續推進澳門銀河三、四期發展計劃，爭取可於原定日期竣工。

三、四期爭取原定日期竣工

銀河娛樂去年少賺3.4%至130.4億元，收益則按年倒退6%至519億元。全年經調整EBITDA下跌2.2%，錄得164.8億元（見表）。每股盈利3.011元，派特別息每股0.45元。

賭場業務方面，按管理層基準計算，集團全年博彩收益總額錄得594億元，按年跌12%，其中貴賓廳收益按年大幅跌26%至276億元，中場收益則按年升6%至293億元。以酒店品牌收入劃分，澳門銀河全年經調整EBITDA按年跌1.8%至126.4億元，澳門星際酒店經調整EBITDA則按年減少8%至35億元。

第四季度淨收益按年跌一成

集團第四季度業績按年錄得跌幅，惟較第三季有所反彈。季內集團淨收益錄得129.7億元，按年跌8%，按季回升2%。經調整EBITDA錄得40.5億港元，按年跌6%。澳門銀河第四季度淨收益則按年跌一成，錄得93億元，按季則持平。

花旗昨發布報告，指銀娛第四季業績符合預期，惟估計按季損失0.4%市場份額，現市佔率為21%，該行給予銀娛目標價69元。銀娛昨跌2.24%，報52.5元。

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