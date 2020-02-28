渣打去年稅前溢利增46% 預告今年收入增長低於目標

明報記者 溫藹紅

集團股價昨日績後最多升3.9%至62元，收市僅微升0.59%，報60元，昨晚在倫敦股價最多跌5.6%。

渣打集團去年除稅前法定溢利錄37.13億美元，按年增加46%（見表）；經營收入按年則僅升2%至153億美元。

期內，集團的普通股權一級資本比率為13.8%，按年下跌40個基點，但仍保持在13%至14%的目標範圍之內，ROTE則按年增加130個基點至6.4%。集團指出，將於短期內斥5億美元作股份回購，預料會使普通股權一級資本比率降低約20個基點，並建議派末期股息每股20仙。全年計每股股息27仙，按年升29%。

洪丕正：疫情衝擊 ROTE目標延遲達到

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，受疫情衝擊，預計今年首季中港經濟將面臨下行壓力，相信將ROTE提升至10%的目標，需要用更長時間完成，集團將盡快開展5億美元的回購計劃，不排除出售所持印尼銀行Permata後，再作出第二次回購。

若單計去年第四季，集團除稅前基本溢利按年下跌25%至3.25億美元，經營收入按年持平錄35.97億美元。期內香港業務均錄跌幅，除稅前基本溢利及收入，分別按年下跌9.5%及2.3%。

洪丕正表示，由於去年下半年本地社會事件影響，加上全球經濟放緩，均對集團收入造成影響，而銀行壞帳率從去年底開始上升，但現時仍屬可控制範圍之內。

本地貸款需求減弱 對銀行造成短期壓力

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，現時本地貸款需求減弱，將對銀行造成短期壓力，但相信隨着疫情過去，全年業務收入將維持穩定。她又指出，渣打暫時沒有任何重組或裁員計劃。

大摩發表報告指出，渣打去年第四季收入低於預期約3%，撥備前經營溢利亦遜於預期的14%，預計渣打20201年的ROTE約為7.3%，或需更多時間實現10%的目標。

該行又指出，疫情將影響集團的收入及信貸成本，或持續至下半年，因此維持「減持」評級。