經濟

北水續買 恒指跌轉升82點

【明報專訊】昨日為恒指期貨結算日，港股先跌後升，人民銀行副行長劉國強午後提到「下一階段還要擇機定向降準」，一眾內銀及內險股隨即抽高，帶動恒指最終收市升82點至26,778點。瑞銀財富管理指出，繼續不看好港股，尤其是濠賭及零售租賃股。

恒指早段曾跌276點，午後收復失地，最高見26,849點，收市升82點，報26,778點；國指升91點，報10,593點，主板成交金額1104億元。北水連續4日買入港股，昨淨流入43.71億元。昨晚恒指夜期曾低見26,541點，低水237點。

傳人行定向降準 內銀內險股齊揚

人行再吹風將會定向降準後，建行（0939）升1.9%，收報6.44元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，帶動恒指升39點，工行（1398）收市升2.25%，報5.46元。中行（3988）及農行（1288）齊升1.6%。內險股亦受帶動，中壽（2628）及太保（2601）齊升逾1%，平保（2318）亦從低水反彈近2%，收市倒升0.17%。

上證指數收市報2991點，升3點或0.11%，3000點再次得而復失。事實上，外資已連續5日淨沽出A股，昨日滬深股通淨沽出36.4億元人民幣，5日合計淨沽出253億元人民幣。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，港股受外圍市場出現首輪疫情，以及中港復工所影響，相信波幅會較大。他又指出，以往基金較看好的5G及雲計算公司，如中興通訊（0763），由於現價不太吸引，近日已輕微減持。

瑞銀：港股估值仍不合理 續不看好

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，港股預期市盈率高於歷史平均值，估值水平並不合理，因此繼續不看好港股，尤其是濠賭股及零售租賃為主的地產股。

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