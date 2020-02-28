新地中期核心盈利倒退2.3%

旗下大部分租戶獲租金寬減

疫情持續下，新地昨日取消發布會，主席郭炳聯透過新聞稿指出，已採取積極措施，為大部分商場租戶提供租金寬減以紓緩經營壓力。他更稱，集團對香港的長遠發展有承擔，並會繼續在中港投資。集團期內中標西九龍商業地皮，為支付地價，整體負債比率由半年前的12.9%，提高至去年底的17.8%。

支付西九龍商業地價 負債比率升至17.8%

新地中期的物業銷售收益約162.8億元，按年減少10.43%；溢利達68.5億元，按年減少2.06%。本港應佔合約銷售179億元，內地合約銷售達33億元人民幣，截至去年底，新地在港的土地儲備達到5890萬方呎，在內地的土儲則達6970萬方呎。

物業租賃方面，新地上半年度租金收入增長3.5%至127.13億元；淨租金收入則按年增長1.7%，達96.69億元。香港總租金收入則按年減少3.2%至99.41億元。集團提到，本港零售物業因社會事件無可避免受到影響，續租及新租租金面對短期壓力，惟仍能維持穩健的出租率。期內集團在港新增兩個商場，包括南昌站V Walk及北角匯，中期則部署增加巧明街98號寫字樓兼零售項目。

摩通：股息率持平 股價料與大市同步

摩通發表報告指出，新地在具挑戰環境下仍具備彈性盈利，並維持股息率水平，本港出現新型冠狀病毒肺炎，也沒有改變合同銷售目標。該行認為，新地股價會與大市同步，雖然住宅市場有所回升，但辦公樓和零售租賃組合疲軟，維持中性評級及117.9元目標價。