經濟

特首選舉成分水嶺 吳光正聚焦生意王國

【明報專訊】香港回歸前後可說是會德豐大股東吳光正事業上一個重要的分水嶺，他在香港回歸前積極參與公職，甚至競投香港首個有線電視牌照，在政界頗為活躍。不過，他在1996年參選特首落敗後，重新發展焦點放在商界，雖然曾經擔任港區全國政協常委，但焦點已明顯轉移。

2015年宣布退休 去年社運現身發聲

吳光正作為「船王」包玉剛的女婿，協助岳父棄舟登陸，接掌會德豐（0020）及九倉（0004），繼而在1990年代初取得香港首個有線電視牌照，開拓新業務，逐步攀上事業高峰。到1996年競逐首任特首落敗後，雖曾在2000年出任貿發局主席，但其後聚焦家族生意及其他私人投資，例如2011年入股的意大利品牌Salvatore Ferragamo，與其他如Prada（1913）、日式超市City'super等，都是他較為人知的投資。

吳光正在2015年選擇退休，分別將零售及地產生意，交到子女手上，但眾人皆知，他在會德豐及九倉仍扮演重要角色，尤其近年會德豐、九倉系多項重組，都在吳光正的盤算之內，甚至危急之時依然由他承擔。其中去年反修例示威爆發，主力做遊客生意的海港城被推至中港矛盾的風口浪尖，更逼得已經退休的吳光正多次現身發聲，部分受到抨擊。

相關字詞﹕吳宗權 會德豐 吳光正

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