經濟

換股後「高息」未必可持續

【明報專訊】吳光正今次提出私有化會德豐（0020），其中一個最大「賣點」，在於小股東可以換回的九倉（0004）及九倉置業（1997）股份，兩者合計過往派息遠較會德豐高。但是九倉過往的高派息，主要源於九倉置業旗下海港城及時代廣場的強大「吸金力」。但去年社會運動，與今年初武漢肺炎在港爆發，幾可肯定九倉系派息能力將大大削弱；吳光正提出如此條件私有化會德豐，背後是否反映他並不看好香港零售市道短期內可恢復元氣，值得細味。

社運疫情削九置商場「吸金力」

會德豐於公告提出大量數據，指九倉系股息較會德豐為高。以2018年度為例，會德豐每股股息為1.575元，九倉及九置卻合共每股股息2.8元，金額高出77.8%；如果推前至2017年，九倉及九置每股派息金額更較會德豐高逾一倍（見表）。

今次會德豐的「賣點」，與2015年長和系合併再分拆類同，當時公司亦表示，長實及和黃股東最終換回的長和（0001）及長實（1113），股息金額都較早年只持有長實或和黃為多。

不過，兩者最關鍵的分別，在於九倉過往派息主要來自商場呎租冠絕全港的海港城。以2018年度為例，九倉及九置合共2.8元的每股股息，有2.15元是來自九置，佔總派息近八成。不過，疫情爆發，香港零售市况轉差，九倉置業未來派息能力肯定遭到削弱。就算依重內地地產及貨櫃碼頭為主業的九倉本身，經營亦面對挑戰。今次私有化條款，是否同時反映吳光正不看好香港零售市道，亦頗堪玩味。

相關字詞﹕李嘉誠 長和 九龍倉置業 九龍倉集團 吳光正 會德豐

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