吳光正低現金比例 私有化會德豐 每股獲派1股九倉1股九置 實際出資81億

明報記者 陳偉燊

會德豐及九置昨午復牌，收報66元及37.7元，分別升39.7%及跌6.2%，九倉則要今早才復牌。由於九置股價昨日下跌，相應今次吳光正的私有化作價變相調低至每股69.4元，比原本作價即時調低3.5%。

會德豐復牌急升四成 九置跌6.2%

摩根大通發表報告指出，是次會德豐私有化，令九置及九倉的公眾持股量增加，九置的公眾持股量由33.5%，增至55.5%；九倉由29.3%增至51.5%。該行認為，會德豐股東獲派股份後有機會沽貨，恐增加兩股沽壓，並與市場原本預期私有化九倉的想法背離，加上大股東所得股份少於50%，預料兩間九倉系公司派息偏向保守，因此給予九置「差於大市」評級。

摩通予九置「差於大市」評級

會德豐解釋，是次大股東提出私有化，旨在釋放股東價值，並且令股東可從兩家九倉公司，享有較會德豐為高的股息（見另文），及可讓股東享有流通性較高的九倉系公司股份。不過，會德豐在香港的地產業務及包括手上670萬平方樓面呎的土地儲備，則會被吳光正家族私有化，並同時持有九倉及九置48.82%及44.53%。

吳光正表明不會加價

吳光正表明將不會再加價，將會透過內部資源及外部融資，為應付私有化所作出的現金部分81.5億元，作出安排。由於目前吳光正家族是透過會德豐，間接控制九倉及九置（見表），以2018年度收據作基礎，吳光正家族在會德豐私有化前，只可從會德豐每股派息1.575元，獲派息共16.09億元，但是若私有化成功，家族可透過直接控股九倉及九置，收取股息約23.93億元。

隨着吳光正之子吳宗權掌控的會德豐私有化之後，目前在兩家九倉公司未有角色的吳宗權將來有何工作安排，正引起市場注意。同時，吳光正亦同步私有化Joyce（0647），進一步簡化上市王國架構，將來的後著惹人關注。當年吳光正刻意將隆豐國際易名為具有歷史價值的會德豐品牌重新出發，領導全系及逐步簡化架構，如今將會德豐私有化，改由兩家九倉系公司領軍後，早年四大洋行之一的會德豐，在完成由船務轉型為地產後，正式告別上市公司行列。