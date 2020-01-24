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塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場

【明報專訊】本港過去一年社會紛爭不息，疫情又突然來襲，令移民再度成為大眾熱門話題。亞洲地區一直是港人移民首選，今次向大家介紹的地中海島國、位處歐洲與亞洲之間的塞浦路斯，為歐美遊客熱愛的度假勝地，當地以陽光與海灘聞名。值得一提，塞浦路斯為歐盟成員國，亦即花費200萬歐元買樓作投資移民入籍當地，便可享有歐盟公民待遇。

明報記者 張允亭

塞浦路斯自1974年分裂後，至今仍維持希臘和土耳其兩大族群，以綠線作南北分治，南方的塞浦路斯共和國於2004年加入歐盟，2008年金融海嘯爆發後，當地政府為刺激經濟，相繼推出投資移民政策及入籍計劃。金額門檻較低的永久居留計劃，需投資30萬歐元購買當地物業；直接獲得塞浦路斯護照的入籍計劃需投資最少200萬歐元購買當地物業。

部分海景別墅約350萬歐元

今次介紹一個別墅項目，位於當地西岸的城市帕福斯、鄰近著名沙灘珊瑚海灣的Coral Seas Villas，佔地約70萬方呎，涉及60座別墅，當中大部分均設有私人游泳池。位於坐擁最前排海景的7號別墅，樓高2層，面積約3300方呎，採4套房間隔。別墅外牆漆上全白色，配上藍天及海岸，甚具希臘小屋的風情。內籠採當代簡約風格設計，牆身以灰色和白色為主，配以石紋地板，擺放純色家具，掛上藍色窗簾，從落地玻璃窗往外看，是一望無際的地中海美景。別墅售價為350萬歐元（約2956萬港元），每呎約8958港元。

曾為英國殖民地 可英語溝通

另一個同樣位於帕福斯的項目Adonis Beach Villas，涉及84座豪華海濱別墅，3年前開賣，至今僅剩4伙待售。其中，樓高3層的37號別墅，面積約有2690方呎，採4房4套間隔，另設地下室、泳池及附有私人升降機。別墅傍海而建，4間睡房當中有3間均享有全海景。有海外買家於3年前以250萬歐元購入該座別墅，惟因同類質素別墅供應有限，故別墅現時市值已升至400萬歐元，升幅為六成。

移民考慮的因素繁多，塞浦路斯在環境、醫療保健及食品安全上的條件均理想，加上當地亦曾是英國的殖民地，除了希臘語外，英語都是官方語言，溝通亦相對上容易。同時，家長最關心的教育方面，當地學校沿用英國制度，日後成為公民的話，便可自由到歐盟成員國升學。另外，塞浦路斯氣候宜人，一年平均有300日都陽光普照。順帶一提，疫情蔓延至歐洲之際，塞浦路斯至今尚未出現新冠肺炎確診病例。

■有片睇，如欲觀看更多塞浦路斯片段，可登入明報財經網：mpfinance.com

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