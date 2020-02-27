經濟

香港地產

恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊

【明報專訊】雖然新型冠狀病毒肺炎疫情未見緩和，但即將踏入3月，多個發展商摩拳擦掌準備出擊，其中去年底開售至今累沽448伙的恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，市場預計最快下周推第2期單位，並將該期第5座及5A座命名為天瓏；發展商同時修訂2期單位價單的部分條款（涉250伙），除為買家提供最高14%折扣，當中139伙折實低於500萬元。

恆大‧珺瓏灣2期早於去年10月27日已公布價單，但昨日修改，提供最高直減折扣14%（原本為11%直減折扣加3%代繳稅折扣優惠）；原本只限新界西北區買家的2萬元額外折扣，現時變為適合所有買家的早鳥2萬元額外折扣。

君譽峰周日推售12伙

3月將有數個新盤展開新一輪銷售，恒地（0012）北角君譽峰昨加推29伙實用250至288方呎的單位，提供最高4%直減折扣，折實平均實呎26394元，單位折實價664萬至785萬元，即全數可承造九成按保，3月1日（周日）發售當中12伙。另信置（0083）西貢逸瓏園推4伙特色戶，同於周日起招標，單位實用695至895方呎，全部連私家花園。新地（0016）早於2016年重新上載樓書的上水天巒，周日起推出2幢洋房招標，分別是蘇黎世大道20號屋（實用2487方呎另連花園）、及萊茵河大道2號屋（實用4064方呎另連花園）；天巒估計尚餘約5幢洋房可售。

賢文禮士洋房1.32億沽

2月至今新盤市場累錄約285宗成交，昨日最大額成交為華懋九龍塘賢文禮士，新沽出C號屋、屬4房4套間隔，實用3452方呎另連花園，成交價1.32億元，實呎逾3.82萬元。

相關字詞﹕恒大地產 信置 賢文禮士 天巒 逸瓏園 君譽峰 恆大‧珺瓏灣 武漢肺炎

上 / 下一篇新聞

按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
陳茂波：現沒條件減辣
陳茂波：現沒條件減辣
重推iBond銀債 涉資逾130億
重推iBond銀債 涉資逾130億
公共年金投保年齡降至60歲
公共年金投保年齡降至60歲
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
餐廳東主：審批太耐無幫助
餐廳東主：審批太耐無幫助
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
新世界售兩商場權益 套30億
新世界售兩商場權益 套30億
物業銷售跌 信置中期少賺11%
物業銷售跌 信置中期少賺11%
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
思捷中期虧損收窄八成
思捷中期虧損收窄八成
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
道指止瀉 早段升逾430點
道指止瀉 早段升逾430點
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
技術取勝：敏實27元阻力變支持
技術取勝：敏實27元阻力變支持
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
四大金融專業資格 全球廣泛認同
四大金融專業資格 全球廣泛認同