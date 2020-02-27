恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊

恆大‧珺瓏灣2期早於去年10月27日已公布價單，但昨日修改，提供最高直減折扣14%（原本為11%直減折扣加3%代繳稅折扣優惠）；原本只限新界西北區買家的2萬元額外折扣，現時變為適合所有買家的早鳥2萬元額外折扣。

君譽峰周日推售12伙

3月將有數個新盤展開新一輪銷售，恒地（0012）北角君譽峰昨加推29伙實用250至288方呎的單位，提供最高4%直減折扣，折實平均實呎26394元，單位折實價664萬至785萬元，即全數可承造九成按保，3月1日（周日）發售當中12伙。另信置（0083）西貢逸瓏園推4伙特色戶，同於周日起招標，單位實用695至895方呎，全部連私家花園。新地（0016）早於2016年重新上載樓書的上水天巒，周日起推出2幢洋房招標，分別是蘇黎世大道20號屋（實用2487方呎另連花園）、及萊茵河大道2號屋（實用4064方呎另連花園）；天巒估計尚餘約5幢洋房可售。

賢文禮士洋房1.32億沽

2月至今新盤市場累錄約285宗成交，昨日最大額成交為華懋九龍塘賢文禮士，新沽出C號屋、屬4房4套間隔，實用3452方呎另連花園，成交價1.32億元，實呎逾3.82萬元。