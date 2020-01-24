南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬

受礙淡市氣氛，減價成交續現，美聯高級營業經理劉志偉表示，奧運站一號銀海3座低層A室，實用1016方呎，原以3300萬元放盤，近月因單位租約完結，加上市況受疫情影響出現回調，業主終逐步減價，新近以2580萬元成交，實呎25,394元，較高峰期回落約一成。原業主2008年1380萬元購入上址，帳面賺1200萬元或87%。

一號銀海3房2580萬 低高峰價一成

至於十大屋苑，下半月成交量回升，而早前有確診新型冠狀病毒肺炎患者病逝的紅磡黃埔花園，雖然成交量曾一度陷入冰封，惟本月下半月起交投步伐加快，全月累計暫錄22宗成交，較上月全月12宗急增八成，平均實呎15,551元，則按月跌5%。

黃埔本月22宗超上月全月八成

中原副分區營業經理王子健表示，黃埔花園2期14座高層C室，實用面積389方呎，2房間隔，原業主最初開價700萬元，減價25萬元或3.6%後，新近以675萬元成交，實呎17,352元，造價較去年中高峰期回落逾一成。原業主2012年7月405萬元購入，持貨近8年，帳面獲利270萬元或67%。