下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低

發展局將於今日公布新一年度賣地計劃。上述15幅官地涉7500伙，為10年新低，若連同鐵路物業發展、私人發展及重建項目的8200伙計，預計下年度潛在土地供應可提供約1.57萬伙，較去年財政預算案公布的15,540伙相若。

翻查過去10年資料，2011至12年度私樓總供應量曾高見3.45萬伙，即下年度的供應量較高位減少54%。不過值得留意的是，賣地表內可供興建單位數目，政府未必於該年度內全部推出所有用地。

連同鐵路發展等共涉1.57萬伙

另預算案中亦提到，在2020年至2024年間，私營房屋每年平均落成量約為1.96萬伙，較過去5年的平均數增加25%。值得留意，該批單位部分已經預售。

普縉執行董事張聖典表示，留意到官地以外的供應比例日趨加重，惟此類供應具不確定性，政府必須加強研究中長期的供應量。與此同時，政府在疫情嚴峻下推售官地時，建議因應市况而調整底價，令整個土地買賣更「貼市」。

來年度推6幅商業地涉近900萬呎

此外，下一個年度將提供6幅商業用地，預計涉逾893萬方呎，較本年度提供7幅商業/酒店地、涉逾877萬方呎微增2%。值得留意，本年度商業地皮招標成績未見突出，本年度內只4次推出共3幅商業/酒店地，最終僅售出2幅，包括新地（0017）今年1月以破紀錄價422.32億元投得的西九高鐵站上蓋商業項目，以及由遠展（0035）於去年8月逾24億元投得的啟德承啟道商業/酒店地。

不過，最「戲劇性」的商業官地成交，應數去年5月高銀金融（0530）以逾111億元投得的啟德跑道區第4C區4號商業地，發展商至去年6月以社會不穩為由撻訂，同年9月政府再推出招標，但流標收場。