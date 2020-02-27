私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%

差餉物業估價署最新公布，2020/21年度，私人住宅應課差餉租值按年跌1%，為2010/11年度後首現跌幅，當中以大型單位跌幅較大，實用752方呎以下小型單位跌0.8%、實用753至1075方呎單位下跌1.3%，實用1076方呎以上大單位下跌1.5%。

美孚2房月租1.64萬低市價近一成

十個大型屋苑中，雖然2019/20年度應課差餉租值全數錄得升幅，幅度由3%至8%，但新一年度，鰂魚涌太古城、康怡花園、柴灣杏花邨、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城應課差餉租值按年跌2%至4%不等，九龍灣德福花園、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊、沙田第一城未有起跌。

差估署助理署長（差餉及物業估價事務）葉百強表示，每年度應課差餉租值是以上一年10月的市况評估，即2019/20年度的數字是以2018年10月1日的市况作參考，當時樓市正值頂峰，去年樓市出現浮動，令整體數字罕有地出現跌幅。

中原研究部高級聯席董事黃良昇稱，據該行新簽租約統計，去年10月對比2018年10月，十大屋苑中有6個錄得跌幅，荔枝角美孚新邨跌幅最大，按年跌5.4%；沙田第一城、柴灣杏花邨、鴨脷洲海怡半島、藍田匯景花園及麗港城按年下跌1.8%至4.2%。同期全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金錄36.3元，按年跌2.9%。

市場再錄低價租務成交。香港置業分行高級營業經理麥紫軒表示，美孚新邨萬事達廣場15座中層B室，實用466方呎，原則屬1房間隔，現改裝成2房間隔，以1.64萬元租出，實用呎租35元，成交價低市價約8%。業主早於1982年以32.2萬元購入，現享租金回報高達約61厘。

[2020/21財政預算案]