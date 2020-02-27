經濟
2020/21財政預算案

香港地產

舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半

【明報專訊】受去年反修例風波影響，零售市道大受影響，拖累舖位租金表現。差餉物業估價署最新公布，2020/21年度舖位及商業單位應課差餉租值按年下跌9.2%，為2000/01年度後按年最大跌幅，數字還未反映新型冠狀病毒肺炎對舖市的影響。一度高踞全港第三高呎租舖王的肉乾店「美珍香」租用銅鑼灣怡和街200方呎舖位，剛以低高峰期約兩成半續租，反映舖市持續低迷。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

此外，整體物業應課差餉租值亦是10年來首現跌幅。差估署公布，全港所有物業應課差餉租值按年下跌2.4%，2019/20年度該數字為按年上升4.1%，近年最差是2017/18年度，當年應課差餉租值按年上升0.8%。差估署助理署長（差餉及物業估價事務）葉百強稱，有關數字為2009/10年度後首現跌幅。

各類物業中，以舖位及商業單位表現最差，最新應課差餉租值按年跌9.2%，為2000/01年度後單年最大（此前差估署並無每年為所有物業進行重估差餉租值），甚至比2003年SARS當年更差。其他非住宅物業方面，寫字樓、工業樓宇應課差餉租值按年分別升1.2%及1.1%，雖然仍錄得增長，但對比2019/20年度的上升4%及4.3%，升幅亦明顯收窄。

整體物業租值10年首跌

葉百強補充，有關數字是以去年10月1日市况作評估，即主要是受去年中起的社會運動所影響，而今年初起新型冠狀病毒肺炎對市場的影響，暫未反映在有關數據內，而當年SARS事件約於7月好轉，及後有一系列救市措施，令下一年度差估署以當年10月市况進行重估時，情况已有所改善。

數字未反映疲情對樓市影響

在疫情影響下，市區舖位租金持續下跌，由肉乾店「美珍香」租用銅鑼灣怡和街英光大廈地下1號舖，正對崇光百貨，剛以月租約63萬元續租，較2016年66.5萬跌約5%，以面積200方呎計，呎租約3150元。這一度高踞全港第三高呎租舖王的舖位，2013年高峰期月租達85萬元，最新租金較當年平25%。

中原（工商舖）商舖部分區營業董事梁偉傑表示，毗鄰美珍香的2號舖，面積約400方呎，以月租33萬元招租。去年3月小食店以月租約40萬元承租，現放租價較一年前跌逾17%。該舖曾由海天堂2013年以90萬元租用，最新放租價較高峰期大跌63%。

[2020/21財政預算案]

相關字詞﹕怡和街 羅守輝 美珍香 舖位減租 應課差餉租值 差餉物業估價署 反修例風波

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