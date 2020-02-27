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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋

【明報專訊】前晚睇歐聯直播，車路士在主場迎戰拜仁慕尼克，在車路士未失波之前，已經知道他們會落敗，因為車路士隊形全失，教練林伯特又未能及時作出調整，但估唔到輸到0比3。對於睇慣波的人都知道，隊形是非常重要的。

睇慣波都知 隊形非常重要

睇完波去跑步，換完衫去茶餐廳食個早餐後返工，老闆話因疫情影響，不少商業活動已經慢了下來，不少公司老闆在午餐後才回公司，問我點解要咁早返工？我話公司現在分兩班制，萬一有同事確診，同班的同事要隔離，還有另一班同事頂替，而我在這個時候更加要關注公司，令公司的隊形保持穩定，不受疫情影響。當疫情減退，公司可以以最快速度回復正常，所以我更加要早一點返工，有穩定軍心作用。

有不少人話香港政府抗疫亂晒大籠，不及澳門。首先我們不要作出比較，否則人比人比死人，世界上一定有地區做得好過香港，亦有地區差過香港，香港現在最緊要是不要亂了方寸，保持抗疫隊形，始終是會打贏這場仗的。

港倘成疫埠 經濟或崩潰

什麼是抗疫隊形，簡單來說就是圍、堵、追、尋，大家以為圍的意思是指封城，隔絕全世界的人來港，其實並不是，真正的意思是隔離，當發覺有人確診，除了確診人外，有接觸的人都要被隔離。

堵的意思才是封城，不過是指從疫區來的人，堵截新冠肺炎病毒輸入的機會，至於追就是追蹤，現在香港出動超級電腦追蹤確診者在過去一段時間去過的地方以及接觸過什麼人物，地方當然要消毒，人物就要隔離。

最後是尋，當然是尋找有機會帶菌的人，而那些人大多數在表上沒有病徵，但是從追蹤過程中，或有很大機會找到那些帶菌者，愈早隔離，受影響的人愈少，到這一刻，我不覺得香港政府失了隊形，在未有特效藥之前，這個隊形更加不能失去，否則，如果香港變成疫埠，經濟有機會崩潰。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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