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劉思明：港股續尋底 高教股呈強

【明報專訊】港股調整持續，但低位獲得承接，形勢未算太差，有望守住低位支持；不過，市况積弱將限制反彈，短線表現低迷。

恒指低開413點見全日低位26,479點反彈，早市跌幅收窄117點，之後回軟，收報26,696點，跌196點或0.73%；國指跌0.74%。大市成交1196億元，高於60天平均近兩成半，成交活躍。恒指處於尋底格局，最低位難料，但相信可以守住26,000點，而反彈將受制27,000及27,500點，後者不易升破。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率29比71，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為64比36，大市普遍下跌，但獲買盤承接，不少以陽燭高收開市價之上。大市連續4日有超過六成股份下跌，對上一次為8月初，有跌市接近尾聲迹象。

基建建材股未確認轉勢

本報數據庫追蹤的30個行業，有八成下跌，周一反彈力較強的科技器材，昨回吐2.5%，成表現最差行業；其次紡織及服飾、家品及零售跌近2%。同樣周二逆市的軟件服務亦跌逾1.5%。強勢科技股受考驗，但未走樣。

至於上升行業，教育升近2%表現最強，基建及建材升1.5%，內房及物管升近1%。基建上升股份超過九成，升勢較為全面；但無論基建或建材股，都以反彈為主，未確認轉勢。內房連續兩日跑贏大部分行業，當中龍湖（0960）、融創（1918）、奧園（3883）保持強勢。

教育股以高等教育股表現較佳，中教（0839）、希望教育（1765）、新高教（2001）升逾4%。之前多次提到的希望教育，守住1.7元整固。中教大落後，昨天蠢蠢欲動，可以留意。

中教經過近年併購，學校數目已增至10所，包括去年進軍海外市場，收購澳洲國王學院，預計透過中澳學院之間合作帶來協同效益。集團去年發行可換股債券及提取貸款，手頭現金充裕，有利未來進一步併購擴張；但同時因負債率大增，融資成本上升，成為隱憂。

中教後市或挑戰12.5元高位

近半年來，中教的股價跑輸其他高教同業宇華（6169）、希望教育、科培（1890）等；不過，中教昨天蠢蠢欲動，升破11.6元高位，曾高見12.12元，收報11.64元。走勢上，中教倘若可守穩11.6元，後市將有機會挑戰12.5元高位，止蝕位放在50天線約10.8元。

[劉思明 數據尋寶]

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