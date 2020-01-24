經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸

【明報專訊】恒指昨跌196點，收報26,696點，成交金額1195億元。新冠型肺炎疫情繼續困擾全球股市，美國疾控中心憂慮會遲早在美國社區擴散，歐盟又拒絕成員國之間封鎖邊境，歐洲股市一度再跌逾2％，即月夜期曾下試26,218點，但其後均隨美股期貨跌幅收窄。神奇的A股也撐不住，創業板跌逾5％，資金回流至傳統板塊，如內房、建材、教育等。現時市况仍未穩定，但筆者相信短期底部應差不多出現，低於26,500點可分段收集。

美國疾控中心認為病毒已經符合「大流行」的其中兩項標準，並警告新冠型肺炎將於美國擴散，出現社區傳播只屬時間問題和感染人數有多少。投資者聞訊後爭相拋售，道指兩日累計瀉1900點，是2018年2月來最差兩日跌幅。若以幅度計，2018年初跌逾10％後見底，現在尚差約500點或2％。從VIX指數來看，現已升至約26.7％，過去數年高位是35左右，進一步恐慌下跌就會到位。恒指情况亦相近，恒指波幅指數升至23.8％，與去年5月和8月中美貿易談判失敗後相若，恒指也在此時大致見底。但短期市况仍未穩定，入市宜在26,500點以下會較為值博。

A股高位波幅升 不轉勢也會有調整

歐美經濟以消費為主，疫情令民眾不敢外出購物和用膳，衰退將無可避免。但中國已示範全國封鎖並取得效果，其他國家效法應可同樣收效。問題是中國以外的世界重視法治和人權，意大利、韓國的封城跟中國大陸有天壤之別，報道指民眾仍可外出，餐廳繼續營業；中國則有傳是將民眾鎖在屋內，這是其他國家無法做到。以新冠型肺炎的傳染力，相信歐盟成員國會陸續有社區感染，但對金融市場衝擊可能已在本周急挫中體現。投資者開始等待政府和央行作何回應。

A股昨日未能神奇下去，終於跟隨外圍股市回落。一方面，高位波幅上升，反映好淡雙方看法分歧，就算不是轉勢也至少會有調整，二來科技股升幅和估值都失控，基金公司也不再給予指引（否則一定是沽售），允許基金經理自行決定，三來湖北省以外疫情受控，資金也換馬至傳統行業。

更重要的是，據財聯社報道，昨日市傳「科技類ETF被監管窗口指導」，記者向基金公司查詢，獲悉是接到監管了解情况的問詢，並未有限制規模等約束指導。事件起因是近日科技股直線上升，未上車的投資者大舉湧入ETF，即使高溢價也在所不惜，引起監管當局注意。這可能只是一件小事，但誰敢保證並非中證監甚至中央釋出的一個信號？既然年初至今已有高雙位數字升幅，倒不如趁高獲利再作打算。

資金倘回流實體經濟 將顯著回落

A股科技股受壓，也波及港股這邊的主題股，但筆者覺得幅度仍未足夠。深證指春節後升幅達20％，創業板更達到30％，如此短時間內的急升，肯定是流動性推動。流動性氾濫，某程度上是全國停工、資金無處可去所致，但未來半個月復工進度會不斷加快，資金會回流實體經濟，春季躁動將會結束。以去年為例，深證指由1300點抽升至1800點，升勢結束就回調至1500點，幅度達17％。以近期的升幅，要求回調5％至10％亦屬合理，港股這邊的主題股相信仍有回調空間。筆者仍較看好阿里健康（0241），維持13元至13.5元入市的建議。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
陳茂波：現沒條件減辣
陳茂波：現沒條件減辣
重推iBond銀債 涉資逾130億
重推iBond銀債 涉資逾130億
公共年金投保年齡降至60歲
公共年金投保年齡降至60歲
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
餐廳東主：審批太耐無幫助
餐廳東主：審批太耐無幫助
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
新世界售兩商場權益 套30億
新世界售兩商場權益 套30億
物業銷售跌 信置中期少賺11%
物業銷售跌 信置中期少賺11%
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
思捷中期虧損收窄八成
思捷中期虧損收窄八成
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
道指止瀉 早段升逾430點
道指止瀉 早段升逾430點
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
技術取勝：敏實27元阻力變支持
技術取勝：敏實27元阻力變支持
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
四大金融專業資格 全球廣泛認同
四大金融專業資格 全球廣泛認同