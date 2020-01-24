張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸

美國疾控中心認為病毒已經符合「大流行」的其中兩項標準，並警告新冠型肺炎將於美國擴散，出現社區傳播只屬時間問題和感染人數有多少。投資者聞訊後爭相拋售，道指兩日累計瀉1900點，是2018年2月來最差兩日跌幅。若以幅度計，2018年初跌逾10％後見底，現在尚差約500點或2％。從VIX指數來看，現已升至約26.7％，過去數年高位是35左右，進一步恐慌下跌就會到位。恒指情况亦相近，恒指波幅指數升至23.8％，與去年5月和8月中美貿易談判失敗後相若，恒指也在此時大致見底。但短期市况仍未穩定，入市宜在26,500點以下會較為值博。

A股高位波幅升 不轉勢也會有調整

歐美經濟以消費為主，疫情令民眾不敢外出購物和用膳，衰退將無可避免。但中國已示範全國封鎖並取得效果，其他國家效法應可同樣收效。問題是中國以外的世界重視法治和人權，意大利、韓國的封城跟中國大陸有天壤之別，報道指民眾仍可外出，餐廳繼續營業；中國則有傳是將民眾鎖在屋內，這是其他國家無法做到。以新冠型肺炎的傳染力，相信歐盟成員國會陸續有社區感染，但對金融市場衝擊可能已在本周急挫中體現。投資者開始等待政府和央行作何回應。

A股昨日未能神奇下去，終於跟隨外圍股市回落。一方面，高位波幅上升，反映好淡雙方看法分歧，就算不是轉勢也至少會有調整，二來科技股升幅和估值都失控，基金公司也不再給予指引（否則一定是沽售），允許基金經理自行決定，三來湖北省以外疫情受控，資金也換馬至傳統行業。

更重要的是，據財聯社報道，昨日市傳「科技類ETF被監管窗口指導」，記者向基金公司查詢，獲悉是接到監管了解情况的問詢，並未有限制規模等約束指導。事件起因是近日科技股直線上升，未上車的投資者大舉湧入ETF，即使高溢價也在所不惜，引起監管當局注意。這可能只是一件小事，但誰敢保證並非中證監甚至中央釋出的一個信號？既然年初至今已有高雙位數字升幅，倒不如趁高獲利再作打算。

資金倘回流實體經濟 將顯著回落

A股科技股受壓，也波及港股這邊的主題股，但筆者覺得幅度仍未足夠。深證指春節後升幅達20％，創業板更達到30％，如此短時間內的急升，肯定是流動性推動。流動性氾濫，某程度上是全國停工、資金無處可去所致，但未來半個月復工進度會不斷加快，資金會回流實體經濟，春季躁動將會結束。以去年為例，深證指由1300點抽升至1800點，升勢結束就回調至1500點，幅度達17％。以近期的升幅，要求回調5％至10％亦屬合理，港股這邊的主題股相信仍有回調空間。筆者仍較看好阿里健康（0241），維持13元至13.5元入市的建議。

[張兆聰 還看今朝]