涂國彬：資金避險 金價升勢望延續

內地除湖北地區外，疫情逐步得到控制，商業活動正在恢復，但海外確診人數不斷增加，尤其是日本、韓國和意大利，投資者對於全球經濟受到拖累的擔憂重燃，而且IMF下調中國和全球經濟增長預期。恐慌指數VIX在2月首兩周下跌，累積跌幅近三成。不過在上周轉升，累積24.85%的漲幅。風險資產做出調整，投資者對黃金的避險需求只增不減。

此外，雖然通過美國聯儲局主席鮑威爾最新講話及聯儲局會議記錄可見，對美國經濟樂觀，認為利率將維持現有水平一段時間。的確，從近期經濟數據表現強勁，包括製造業和勞動力市場，給美匯指數帶來支持。美元和黃金出現共同上漲的狀况。不過上周五數據不樂觀，美國2月製造業PMI見6個月新低，服務業指數和綜合PMI跌至50以下，給美匯指數帶來壓力，但仍保持在高位，沒有破壞上行趨勢，後市仍有更大的概率突破100水平。然而，擔憂經濟受到拖累，投資者預期各主要央行維持寬鬆政策，且年內美聯儲減息至少一次的預期增加，給金價帶來支持，全周漲幅擴大至近4%，可以繼續持有。

白銀走出區間 有望挑戰20美元

此外，白銀從上周二開始明顯增加動能。原本白銀沒有跟上黃金的腳步，未受到此次疫情影響，更一度進一步跌離18美元一線，近日才走出窄幅波動的區間，後市有望挑戰20美元水平。

鈀金在貴金屬中算表現非常強勁，局部的小調整並不會改變上行趨勢，不斷創出新高。愈來愈嚴格的汽車尾氣排放標準，導致鈀金需求不斷增加，是支持其不斷上漲的重要因素。且目前中國企業逐步復工，政府也將出台更多刺激政策，將逐步提高鈀金需求，亦推高價格。上周最後幾日在高位窄幅震盪，但不用太擔心，相信積累上行動能後，後市仍樂觀。

供應緊張 鉑金可買

鉑金在1月下旬一度突破1000美元一線，但未能企穩，很快回吐漲幅。進入2月以來，鉑金維持區間震盪，960美元附近支持有力，缺乏明確的方向。直到2月18日終於突破區間，2月20日早段更是一度重返1000美元，可惜最終未能企穩，回吐漲幅。鉑金和鈀金一樣，可用於汽車排放淨化器，但主要的是柴油汽車，而鈀金主要作用於汽油和混合動力汽車。供應緊張下，鉑金有望進一步走高，收窄與鈀金價格之間的差距，建議買入。

（筆者為證監會持牌人士，沒持所述股份之財務權益）

永豐金融資產管理董事總經理

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[涂國彬 投資先機]