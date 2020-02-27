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經濟
2020年2月27日星期四
技術取勝
投資策略
按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
陳茂波：現沒條件減辣
重推iBond銀債 涉資逾130億
公共年金投保年齡降至60歲
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
餐廳東主：審批太耐無幫助
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
新世界售兩商場權益 套30億
物業銷售跌 信置中期少賺11%
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
思捷中期虧損收窄八成
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
道指止瀉 早段升逾430點
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
技術取勝：敏實27元阻力變支持
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
四大金融專業資格 全球廣泛認同
技術取勝：敏實27元阻力變支持
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【明報專訊】中鐵建8.8元料有阻力（圖）
渣打宜守住59元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
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重推iBond銀債 涉資逾130億
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