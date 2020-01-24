劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊

疫情蔓延 影響全球經濟增速

在歐洲，日常的打招呼方式都是握手、碰面和親吻面頰，傳染性極高的新型冠狀病毒在歐洲的擴散程度絕對不容忽視。 伊朗於2月下旬下令關閉學校、大學等，巴基斯坦、土耳其、伊拉克亦向伊朗實施封關令。東亞地區的日本和韓國情况最為嚴重，成為中國以外確診人數最多的兩個國家。

國際貨幣基金組織（IMF）已調低今年中國及全球經濟增長預測，預計今年中國經濟增長5.6%，全球經濟增長3.2%，分別較上月預測下調0.4個及0.1個百分點，須知中國在全球GDP所佔的比重已升至超過16%，中國經濟對全球的影響舉足輕重。中央推出多項刺激經濟措施，加上注入流動性、減息等財政措施，旨在令中國經濟企穩。對穩定中港股市已起初步作用。

內地復工進度 右左後市發展

後市仍然要看疫情發展及內地復工進度，人民幣匯價近期走軟，兌美元再次失守7算，黃金升至每盎司1600美元以上的年內高位，顯示避險情緒升溫。

而在2月份中港股市，因中央救市措施而令大市與疫情背馳，港股大型藍籌股包括匯豐控股（0005）、平保（2318）2月下旬所公布的業績令人失望之際，相信短期內恒生指數難返回農曆新年前疫情未爆發時28,000點以上水平。

筆者認為，投資者可趁大市回調至26,000點水平，分段吸納雜貨零售商如高鑫零售（6808）、網遊如中手遊（0302）、騰訊（0700）、電子商如阿里巴巴（9988）、5G如京信（2342）和長飛光纖（6869）、內地券商如中信証券（6030）等，一來受疫情影響有限、二來是受國策扶持之板塊。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]