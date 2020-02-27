維珍銀河計劃今年首商業太空飛行

虧損擴至16億

維珍銀河原計劃在6月讓今年迎來70歲生日的創辦人布蘭森（Richard Branson）參與太空首飛，但該公司現向投資者解釋，正集中精力推進其太空發射系統的測試工作和審批事宜，惟目標仍然是今年進行太空飛行。去年上市的維珍銀河最近數周股價飈升，追捧該股的投資者押注該公司在太空旅行市場擁有領先的優勢，推動其市值向70億美元邁進。逾600名潛在客戶已為太空飛行支付合共8000萬美元訂金。他們將可登上一架搭載6名乘客的太空船，該太空船由一架大型噴射機送上高空後，再啟動自身的火箭前往大氣層邊緣。維珍銀河現擁有一艘太空船，初步計劃打造5隻太空船，以便每月可25次太空飛行。客戶初步是針對富裕階層，但隨着經營規模擴大，日後的價格可望下調。

維珍銀河表示，自去年10月上市以來，外界對太空旅行的興趣增加，在網上報名的潛在客戶已增至近8000人。該公司一架試驗飛機在2014年墜毀後停止了太空旅行的門票銷售。維珍銀河現正與亞馬遜創辦人貝索斯旗下的航天技術公司Blue Origin競爭，爭取率先將付費旅客送往大氣層外。維珍銀河第四財季虧損7280萬美元，當中包括與上市相關的4800萬美元成本。

（綜合報道）

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