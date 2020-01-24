道指止瀉 早段升逾430點

摩通經濟師魯頓（Joseph Lupton）昨向CNBC預測，受疫情影響，中國首季GDP會倒退4%，但隨着疫情過去，中國經濟將強勢反彈，預期第二季按季折合成年率增長15%。他估計，中國經濟可能在首季末開始反彈，預期中國人民銀行增加財政刺激，將有助經濟復蘇。

摩通：中國次季GDP年率化增15%

穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）則警告，環球發生疫症大流行的概率由20%升至40%，若真的出現大流行，全球及美國經濟很可能在上半年陷入衰退。贊迪的報告指出，疫情發生前經濟已相當脆弱，容易受到任何意外影響。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）及今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）稱，現判斷疫情會否促使聯儲局重啟減息為時過早。

（綜合報道）

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