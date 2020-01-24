道指止瀉 早段升逾430點

【明報專訊】疫情在全球擴散之際，投資者評估疫情對經濟的影響，美股本周連續兩日急瀉後，昨早段止跌反彈。道指早段升逾430點，標普500指數升逾1%，納指升近2%。醫療保險股UnitedHealth、微軟及Visa早段在道指領漲，升幅在2％以上。標普500指數的金融、醫療及科技股板塊早段各升逾1％。facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix及Alphabet等科技股早段向上。美國10年期國債孳息率由周二的1.31厘的歷史低位，回升至1.36厘。期金價格跌近1%。市場憂慮原油需求受限，紐約期油昨跌穿每桶50美元大關，是去年1月以來新低。布蘭特期油曾跌穿每桶54美元。
摩通經濟師魯頓（Joseph Lupton）昨向CNBC預測，受疫情影響，中國首季GDP會倒退4%，但隨着疫情過去，中國經濟將強勢反彈，預期第二季按季折合成年率增長15%。他估計，中國經濟可能在首季末開始反彈，預期中國人民銀行增加財政刺激，將有助經濟復蘇。
摩通：中國次季GDP年率化增15%
穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）則警告，環球發生疫症大流行的概率由20%升至40%，若真的出現大流行，全球及美國經濟很可能在上半年陷入衰退。贊迪的報告指出，疫情發生前經濟已相當脆弱，容易受到任何意外影響。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）及今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）稱，現判斷疫情會否促使聯儲局重啟減息為時過早。