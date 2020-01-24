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迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝

【明報專訊】迪士尼公布，自2005年擔任行政總裁的艾格（Bob Iger）卸任，即時生效，並由樂園及渡假村業務負責人查佩克（Bob Chapek）接任。艾格昨被問及為何突然卸任，他表示過去20年經歷81次業績發布，「不想再經營迪士尼了」。他的退休計劃已推遲數年，但他仍將繼續擔任集團執行主席至2021年底。艾格的聲明表示，在推出消費者業務，以及整合從21世紀霍士購入的娛樂業務後，現時是合適的交棒時機。他在過去一年領導迪士尼刷新電影史上票房最高的一年，並成功推出Disney+串流媒體服務。

繼任人查佩克當前的挑戰，除了要推廣迪士尼的串流媒體服務，也要應對疫情對迪士尼樂園業務的影響，目前香港及上海迪士尼也暫時關閉。迪士尼股價昨早段跌逾1%。

繼任人查佩克 首要挑戰為疫情

60歲的查佩克對樂園業務從疫情恢復感到樂觀，認為迪士尼是強大的品牌，擁有大量專利和消費者需求，只要能重新開業，業務定必會更好、更強大。迪士尼中人稱，查佩克在迪士尼服務接近30年，擔任過多個主要部門的負責人，使其能擊敗迪士尼內部眾多對手，包括串流媒體服務主管邁耶（Kevin Mayer），成為艾格的接班人。

查佩克自2015年主管樂園業務，推動上海度假村開幕，又將迪士尼郵輪船隊的規模擴大近1倍。在2011年以前，他是迪斯尼電影部門的高層，主管家庭娛樂業務。曾與他共事的人稱，他主要關注業務問題，而不是創作。

現年69歲的艾格在留任執行主席期間，仍將指導迪士尼的創意項目。艾格稱，迪士尼變得愈來愈大，愈來愈複雜，「我需在企業創意方面盡量多花時間」。艾格逾14年前接掌迪士尼之初，就推動迪士尼收購彼思動畫製作室（Pixar），任內又接連收購了漫威娛樂，以及擁有《星球大戰》版權的盧卡斯影業等，使迪士尼的影視業務獲得大量知名品牌，奠定其在電影業的主導地位。

成功整合業務 迎接數碼時代

2018年，艾格領導了他任內規模最大的一宗交易，以713億美元收購21世紀霍士的娛樂資產，包括其電影和電視工作室。這是艾格改組迪士尼的最終部分，使迪士尼獲得更多影片庫存，並取得串流視頻服務商Hulu的控制權，可直接透過互聯網將娛樂內容發放給網上消費者，與Netflix等串流媒體競爭。外界認為，艾格成功領導迪士尼整合業務，迎接數碼時代的挑戰。

被評現代娛樂最成功CEO之一

此外，艾格任內也推動向中國市場發展，在上海開設主題樂園。接續不斷的發展大計，令他一再推遲退休計劃，而多名潛在繼任人也相繼離開了迪士尼。普遍分析認為，艾格是現代娛樂史上最成功的CEO之一，任內迪士尼的股價上漲5倍，年收入增長逾1倍，年利潤更增長3倍。他也是最有魅力的CEO之一，經常在公司活動為粉絲演講，並在迪士尼樂園內吸引到不少遊客邀他合影。相比之下，迪士尼內部人士認為，新任CEO查佩克雖不及艾格有魅力，但為人極為機智，且做事有條理。艾格形容查佩克「具備行政總裁的所有條件」。

艾格稱，現在任命繼任人，令他有時間在未來數月提供培訓，使其熟悉公司的所有部門，確保順利交接。查佩克與迪士尼簽署了新的3年合同，每年薪酬至少2500萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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