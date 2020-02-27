物業銷售跌 信置中期少賺11%

信置中期物業銷售總收入18.86億元，按年跌12.1%；租金總收益21.07億元，按年增0.5%；淨租金收益跌0.1%至18.29億元。集團提到，期內商舖物業租金錄得溫和升幅，整體出租率約97%，與去年相若。信置稱，去年政府放寬按保，有利物業巿場，加上在低息環境下，預計香港住宅巿場基本因素保持穩健。

另外，半導體股ASM太平洋（0522）昨日開市前公布去年業績，收入減少18.8%至158.83億元；純利按年倒退72.1%至6.19億元，每股盈利1.52元，派末期股息0.7元，按年減少五成。集團預告，疫情影響下，首季或會錄得虧損。集團昨跌3.2%，收報93.2元。

ASM太平洋去年純利大減72%

行政總裁李偉光表示，集團深圳龍崗、福永及廣東惠州廠房已復產，約70%至80%員工上班，預計3月中旬完全復產。集團預計，中國產能或減少約三分之一，首季收入3.7億至4.5億美元，產能減少對今季毛利造成壓力。