經濟

物業銷售跌 信置中期少賺11%

【明報專訊】信置（0083）收市後公布截至去年底中期業績，期內收入大減31.1%至31.69億元，純利跌11.2%至27.8億元；每股盈利0.4元，派中期息0.14元。信置表示，期內香港經濟面對前所未有的挑戰，企業營運面對巨大壓力，會藉此檢討工作流程、業務結構等，進一步提升效益。信置昨跌0.19%，收報10.6元。

信置中期物業銷售總收入18.86億元，按年跌12.1%；租金總收益21.07億元，按年增0.5%；淨租金收益跌0.1%至18.29億元。集團提到，期內商舖物業租金錄得溫和升幅，整體出租率約97%，與去年相若。信置稱，去年政府放寬按保，有利物業巿場，加上在低息環境下，預計香港住宅巿場基本因素保持穩健。

另外，半導體股ASM太平洋（0522）昨日開市前公布去年業績，收入減少18.8%至158.83億元；純利按年倒退72.1%至6.19億元，每股盈利1.52元，派末期股息0.7元，按年減少五成。集團預告，疫情影響下，首季或會錄得虧損。集團昨跌3.2%，收報93.2元。

ASM太平洋去年純利大減72%

行政總裁李偉光表示，集團深圳龍崗、福永及廣東惠州廠房已復產，約70%至80%員工上班，預計3月中旬完全復產。集團預計，中國產能或減少約三分之一，首季收入3.7億至4.5億美元，產能減少對今季毛利造成壓力。

上 / 下一篇新聞

按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
陳茂波：現沒條件減辣
陳茂波：現沒條件減辣
重推iBond銀債 涉資逾130億
重推iBond銀債 涉資逾130億
公共年金投保年齡降至60歲
公共年金投保年齡降至60歲
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
餐廳東主：審批太耐無幫助
餐廳東主：審批太耐無幫助
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
新世界售兩商場權益 套30億
新世界售兩商場權益 套30億
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
思捷中期虧損收窄八成
思捷中期虧損收窄八成
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
道指止瀉 早段升逾430點
道指止瀉 早段升逾430點
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
技術取勝：敏實27元阻力變支持
技術取勝：敏實27元阻力變支持
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
四大金融專業資格 全球廣泛認同
四大金融專業資格 全球廣泛認同