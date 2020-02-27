新世界售兩商場權益 套30億

明報記者 陳偉燊

新世界自2014年完成供股後，着手將系內非核心資產出售，不再如此前10年向股東打主意，進行3次供股集資近315億元。自2014年起計，不計新世界旗下新創建（0659），新世界本身持續出售中港市場的非核心資產。由2014年至去年止共7年時間，撇除期間出售內地項目，單是在港已出售電訊業務、酒店權益及非核心地產業務（見表），套現最少262.6億元。連同今次將兩個港鐵商場的收益權脫手，多套現30億元。

德福廣場二期PopCorn 2收益權售港鐵

是次新世界出售的德福廣場二期及PopCorn 2商場，新世界向來沒有該兩個項目的業權，只有純收租的收益權利，分別在兩個項目攤佔50%及21%權益。

新世界：續優化業務組合

不過，新世界旗下在中港投資項目總樓面面積，會由2019至2026年度分別增長3倍及6倍，新增項目包括尖沙嘴Victoria Dockside、港島東商厦K11 Atelier King's Road、長沙灣瓊林街甲級商厦、啟德體育園及機場航天城等，皆為自己全資經營。體育園、航天城，加上去年購入的杭州地皮，新世界近年已投資至少3個過百億元項目。

新世界表示，會繼續優化業務組合，在出售中港非核心業務同時，會着力物色具增長潛力及強勁現金流的新項目及收購機會。在新世界之前，長和（0001）亦曾將手上多個基建項目的經濟權益拆分出售，因此將業務權益拆分轉售，已非新鮮事。

港鐵方面，近期因為受到社會運動及疫情影響，此前已經發公告預告主營的香港鐵路業務營運受到壓力。今次將德福廣場二期商場及PopCorn 2的收益權歸一，將優化手上的投資物業組合，為鐵路的營運、定期維修保養及提升設備，提供可持續財務資源。