經濟

港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%

【明報專訊】美國道指前晚再急插逾800點，港股昨早低開413點，但已是全日低位，之後表現反覆，並靠本地地產及內地房地產股力撐，全日跌幅收窄至197點，收市報26,696點。全日成交額1195.97億元，按日增16.71億元。但是在美股連跌四日，加上全球市場憂慮武漢肺炎疫情擴散影響經濟發展，俗稱港股恐慌指數恒指波幅指數昨日大升逾11%，高見23.8點，超越今年1月30日的23.53點水平（見圖）。

夜期轉高水55點

儘管市場恐慌情緒升溫，港股近日仍算「硬淨」，經滬深港股通的北水淨買入37億元，同時內房股中國海外（0688）、碧桂園（2007）及本地地產股恒基地產（0012）及新鴻基地產（0016）收市微升力撐。A股方面，連續5日出現外資淨沽出，昨日涉資67.27億元人民幣。A股捱沽，昨日上證綜指及深圳成指分別跌0.83%及3.02%。歐美市場昨晚仍偏弱，但夜期由低水轉高，由日間低水116點，至晚上11時轉高55點，見26,751點。

港股跌幅雖然不太大，但是反映市場恐慌情緒的恒指波幅指數昨日大升逾11%。在此前該指數曾於1月30日見23.53點，同日港股大跌711點。匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，在當前市况投資者難免驚恐，加上之前美股升幅太多，現時才追跌，恐道指難以企穩27,000點，港股方面，好淡友會在26,500點左右角力。鼎展金融研究部高級分析師劉宇亮則認為，港股在近兩日無疑跌穿多條平均線，但跌市均現陽燭收市，燭身高低位達300點，預料有投資者趁低吸納，後市走勢是否回穩端視美股是否再跌。

上 / 下一篇新聞

按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
陳茂波：現沒條件減辣
陳茂波：現沒條件減辣
重推iBond銀債 涉資逾130億
重推iBond銀債 涉資逾130億
公共年金投保年齡降至60歲
公共年金投保年齡降至60歲
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
餐廳東主：審批太耐無幫助
餐廳東主：審批太耐無幫助
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港交所去年溢利升0.8% 符預期
新世界售兩商場權益 套30億
新世界售兩商場權益 套30億
物業銷售跌 信置中期少賺11%
物業銷售跌 信置中期少賺11%
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
思捷中期虧損收窄八成
思捷中期虧損收窄八成
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
道指止瀉 早段升逾430點
道指止瀉 早段升逾430點
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
技術取勝：敏實27元阻力變支持
技術取勝：敏實27元阻力變支持
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
四大金融專業資格 全球廣泛認同
四大金融專業資格 全球廣泛認同