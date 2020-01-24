港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%

夜期轉高水55點

儘管市場恐慌情緒升溫，港股近日仍算「硬淨」，經滬深港股通的北水淨買入37億元，同時內房股中國海外（0688）、碧桂園（2007）及本地地產股恒基地產（0012）及新鴻基地產（0016）收市微升力撐。A股方面，連續5日出現外資淨沽出，昨日涉資67.27億元人民幣。A股捱沽，昨日上證綜指及深圳成指分別跌0.83%及3.02%。歐美市場昨晚仍偏弱，但夜期由低水轉高，由日間低水116點，至晚上11時轉高55點，見26,751點。

港股跌幅雖然不太大，但是反映市場恐慌情緒的恒指波幅指數昨日大升逾11%。在此前該指數曾於1月30日見23.53點，同日港股大跌711點。匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，在當前市况投資者難免驚恐，加上之前美股升幅太多，現時才追跌，恐道指難以企穩27,000點，港股方面，好淡友會在26,500點左右角力。鼎展金融研究部高級分析師劉宇亮則認為，港股在近兩日無疑跌穿多條平均線，但跌市均現陽燭收市，燭身高低位達300點，預料有投資者趁低吸納，後市走勢是否回穩端視美股是否再跌。