港交所去年溢利升0.8% 符預期

李小加：疫情打擊上半年IPO

去年港交所收入增長主要受投資收益帶動（見表），股市、期市及商品交投全瀉情况下，滬深港通交投去年成交不跌反升，亦成全年增長點。去年現貨市場交易費大幅縮水，按年跌12%至21億元。惟滬股通及深股通全年交投激增一倍，所貢獻收入亦大幅增五成，至10.1億元。另方面，新股市場迎接大型中概股阿里巴巴（9988），去年現貨上市費用增6%至9.5億元，惟因權證上市費縮水，整體上市費仍跌5%。

今年1月即武漢肺炎疫情尚未爆發時，港股全月成交量曾大幅回彈至1039億元，較去年12月升近四成，一度為市場帶來樂觀情緒。港交所行政總裁李小加昨日於業績發布會上稱，難以預測未來交投走向，因港股受到內地及國際雙向影響，受疫情爆發、中國經濟、英國脫歐各因素夾擊之下，估計今年大市將會頗為波動。

疫情不利交投 中概股恐押後回歸

李小加續指出，估計疫情將對上半年IPO市場打擊較大，但因下半年才為新股集中「旺季」，全年理應不受影響。惟他直言，疫情阻礙中港監管者互相溝通，因此今年並不適合於市場結構上進行大變革，他補充指，「ETF通」、「新股通」均為長期計劃，似暗示今年難開啟。

交銀國際分析師洪灝表示，市場對港交所預期偏低，此次全年業績符預期。他表示，去年全球各交易所均面對交投下行的弱勢，港交所新股集資強勁，整體仍算表現良好。惟他指出，市場仍要「向前看」，開年疫情已不利交投，預料中概股大多要押後回歸，加上阿里入港股通未知何時成行，原本「憧憬」都要看淡，今年或需進一步下調預期。

港府於最新一份財政預算案中，對於在港上市ETF的市場莊家，建議寬免其於參與發行、贖回ETF單位過程中的股票印花稅，以期降低ETF交易成本。李小加昨日對此表示歡迎，相信對提升本地ETF市場具重大意義。