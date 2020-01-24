政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批

明報記者 葉子晴

按證公司表示，「百分百擔保貸款」申請期為6個月，還款期最長3年，其中首6個月可選「還息不還本」，政府會為此提供最多200億元的信貸保證。今次計劃僅適用於在去年底前已最少營運3個月的中小企，同時企業自本月起的單月營業額，較去年任何一季的平均營業額需下跌至少三成。

劉達邦：令銀行無藉口拒絕

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，政府之前針對中小企推出的八成或九成擔保貸款，經常在抵押品上遭銀行提出疑問，而新貸款計劃獲政府擔保下，只要企業合資格，銀行便沒有藉口拒絕，對中小企來說是好事。

不過，劉達邦覺得措施在實行上，有兩點可以幫企業更多，一是銀行考慮批出多少額度時，除了參考企業的租金人工，像餐飲業的材料費其實也是一大支出，因此希望銀行能顧及不同行業的成本種類，也希望政府可督促銀行不要將「水喉」捏得太緊；其次因為部分企業目前面臨的情况已十分嚴峻，因此銀行審批「最緊要夠快」。

三大銀行歡迎 中銀：積極配合

本港三大發鈔銀行則歡迎相關措施，匯豐稱中小企作為本港經濟的重要支柱，是增長的引擎之一，因此樂見當局將中小企融資擔保計劃（SFGS）的擔保比例提升至百分之百；渣打指歡迎相關措施，相信有助紓緩中小企的短期資金壓力，並緩解香港經濟下行風險；中銀香港（2388）就指，會積極配合政府推出的各項措施。

寬免商業登記電費水費等

除「百分百擔保貸款」外，財政預算案亦有推出其他協助企業的措施。包括寬免2020至2021年度非住宅物業差餉、商業登記費、周年申報表登記費，以及多項涉及政府物業的租金減免等（見表2）。

同時，政府將補貼合資格的非住宅電力用戶每月75%的電費、水費及排污費，為期4個月，其中電費每戶每月上限5000元，水費及排污費上限則為2萬元及1.25萬元。

[2020/21財政預算案]