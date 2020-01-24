未來基金撥220億 設「香港增長組合」

籲初期不應投資地產 高官宜避席

小組表示，投資「與香港有關連」的項目，包括由以本港為基地的公司所推出，或將於本港推行的項目，以賺取合理的風險調整回報。不過值得留意的是，小組指「香港增長組合」應該在外匯基金以外分開管理，同時應制定兩至三個授權範圍，包括容許投資於私募基金及風險投資，但認為組合的最初授權不應投資於香港的房地產公司或項目。

另外小組又建議，高層官員應避免參與任何審議投資項目的工作或「香港增長組合」的個別投資決定，因此政府應設立有效機制，確保高層官員避免出現任何潛在、實際或在觀感上可能存在的利益衝突。

「未來基金」由前財政司長曾俊華於2016年設立，作為香港未來發展的投資基金，首3年的綜合投資回報率分別為4.5%、9.6%及6.1%。有關基金的專家小組由4名成員組成，包括馮氏集團主席馮國經、經濟學者劉遵義、匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝及金管局前總裁陳德霖，他們就基金的投資策略和組合提供意見。

[2020/21財政預算案]