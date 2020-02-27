公共年金投保年齡降至60歲

每月收入減逾10%

提早投保公共年金，不會影響年金的內部回報率，將會維持約4厘，不過繳交相同的保費但年金期增加5年，每月可得的年金會因此減少。以投保100萬元為例，提早至60歲投保，男性客戶每月保證年金可得5100元，比65歲時投保每月可得5800元少12.07%，女性客戶每月可得4700元，比65歲投保可得5300元少11.3%。

年金公司執行董事李令翔表示，是次改善措施可協助更多的長者將資產轉化成終身的收入，以計劃退休生活。公共年金在2018年中推出，首批年金認購上限為100萬元，約半年內有5500個申請者完成投保手續，平均每張保單保費為50.6萬元。年金公司在2018年底開始採取全年銷售模式，客戶可致電和網上與年金公司預約，辦理投保手續，去年亦將投保上限提升至300萬元。截至今年1月底，公共年金計劃已累計批出約7700張保單，累計總保費約為45億元，平均每張保單保費為58萬元。

[2020/21財政預算案]