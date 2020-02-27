經濟
2020/21財政預算案

公共年金投保年齡降至60歲

【明報專訊】財政司長陳茂波在財政預算案公布，將香港年金計劃（公共年金）的最低投保年齡，由65歲降至60歲，負責營運的香港年金公司宣布措施即日起生效。公共年金屬即期年金，繳交保費後即開始提取，60歲投保的客戶可比原來多提取5年年金，不過在內部回報率不變下，每月可提取的金額會有所減少。

每月收入減逾10%

提早投保公共年金，不會影響年金的內部回報率，將會維持約4厘，不過繳交相同的保費但年金期增加5年，每月可得的年金會因此減少。以投保100萬元為例，提早至60歲投保，男性客戶每月保證年金可得5100元，比65歲時投保每月可得5800元少12.07%，女性客戶每月可得4700元，比65歲投保可得5300元少11.3%。

年金公司執行董事李令翔表示，是次改善措施可協助更多的長者將資產轉化成終身的收入，以計劃退休生活。公共年金在2018年中推出，首批年金認購上限為100萬元，約半年內有5500個申請者完成投保手續，平均每張保單保費為50.6萬元。年金公司在2018年底開始採取全年銷售模式，客戶可致電和網上與年金公司預約，辦理投保手續，去年亦將投保上限提升至300萬元。截至今年1月底，公共年金計劃已累計批出約7700張保單，累計總保費約為45億元，平均每張保單保費為58萬元。

[2020/21財政預算案]

相關字詞﹕公共年金 政府年金 年金 財政預算案 陳茂波

上 / 下一篇新聞

按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
陳茂波：現沒條件減辣
陳茂波：現沒條件減辣
重推iBond銀債 涉資逾130億
重推iBond銀債 涉資逾130億
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
餐廳東主：審批太耐無幫助
餐廳東主：審批太耐無幫助
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
新世界售兩商場權益 套30億
新世界售兩商場權益 套30億
物業銷售跌 信置中期少賺11%
物業銷售跌 信置中期少賺11%
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
思捷中期虧損收窄八成
思捷中期虧損收窄八成
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
道指止瀉 早段升逾430點
道指止瀉 早段升逾430點
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
技術取勝：敏實27元阻力變支持
技術取勝：敏實27元阻力變支持
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
四大金融專業資格 全球廣泛認同
四大金融專業資格 全球廣泛認同