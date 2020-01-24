經濟
2020/21財政預算案

重推iBond銀債 涉資逾130億

【明報專訊】政府於2011年起推出通脹掛鈎債券（iBond），但至2017年卻因通脹放緩而暫停發行。財政司長陳茂波昨宣布，擬於今年內重新發行iBond，並繼續發行售予年滿65歲人士的銀色債券，兩者總發行額不少於130億元。政府發言人昨晚指出，會因應市場情况，適時公布上述債券的的發行細節及安排。

陳茂波表示，美國去年減息3次，估計環球低息環境會持續一段長時間，預測今年整體通脹率及基本通脹率，將會分別回落至1.7%及2.5%。據政府統計處資料，1月整體通脹率為1.4%，剔除一次性因素後的基本通脹率為3.7%。

業界指彈性較大 具吸引力

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，受到新型肺炎疫情衝擊，預料今年上半年將持續低息，下半年或會輕微上升後再回落，加上聯儲局沒有加息空間，估計低息環境將持續2至3年。他又指出，目前銀行定存息率大約處於2厘以上水平，與政府通脹率預測水平接近，但由於iBond可以於二手市場自由交易買賣，相對於銀行定存彈性較大，因此有一定吸引力。

大新銀行經濟師溫嘉煒表示，iBond屬政府債券，是較安全的資產，不過債券屬投資買賣，其價值均受市場波動影響，加上未來一至兩年通脹水平料將保持溫和，未必有大幅反彈空間，銀行定存息於去年回升，略高於以往水平，認為iBond吸引力一般。根據過往iBond發行的慣例，發行額為100億元，每張iBond面值1萬元，為期3年，息率與通脹掛鈎，最少為1厘。

[2020/21財政預算案]

相關字詞﹕溫嘉煒 政府債券 定存 新型肺炎 林俊泓 銀色債券 陳茂波 通脹 通脹掛鈎債券

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