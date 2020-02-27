經濟
2020/21財政預算案

陳茂波：現沒條件減辣

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日發表的新財政預算案，對樓市着墨不多，惟「財爺」表示，樓市去年下半年起雖稍有調整，但樓價仍是市民難以負擔水平，認為現時無條件減辣、並非合適時間對樓市措施作出大調整。不過，地產界卻認為港府應考慮逐步撤辣，如取消額外印花稅（SSD）等辣稅，以帶動換樓鏈促進市場成交量。

發展商籲撤辣稅 帶動換樓鏈

會德豐（0020）地產常務董事黃光耀認為，港府目前可以研究撤消部分諸如額外印花稅（SSD）、雙倍印花稅（DSD）等的調控措施；另對2020至2024年，每年平均預計將有1.96萬個私宅新供應，黃光耀認為可滿足市場需求，惟之後的新私宅單位供應量，就要視乎土地供應情況，現時較難預測。

此外，恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，樓市目前正面對下行壓力，政府應該考慮逐步撤辣，如可先行調整雙倍印花稅（DSD）的措施，之後可研究取消額外印花稅（SSD），加強帶動供應鏈。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，預期首季樓價將較受壓，料下月底前樓價仍會向下，期望4月中後可逐步回穩，估計此浪樓價由高位累積跌幅料達5%至8%。不過一旦疫情結束，之前積聚的購買力將爆發，屆時樓價升幅將蓋過相關跌幅，全年樓價料仍將累升3%至5%。

[2020/21財政預算案]

相關字詞﹕廖偉強 林達民 黃光耀 財政預算案 陳茂波

上 / 下一篇新聞

按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘
重推iBond銀債 涉資逾130億
重推iBond銀債 涉資逾130億
公共年金投保年齡降至60歲
公共年金投保年齡降至60歲
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
未來基金撥220億 設「香港增長組合」
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
免私募基金稅款 李律仁：力拓理財中心
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
政府推百分百擔保貸款 上限200萬 需生意跌三成 中小企聯合會：冀銀行加快審批
餐廳東主：審批太耐無幫助
餐廳東主：審批太耐無幫助
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港交所去年溢利升0.8% 符預期
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
港股硬淨跌197點 恐慌指數大升11%
新世界售兩商場權益 套30億
新世界售兩商場權益 套30億
物業銷售跌 信置中期少賺11%
物業銷售跌 信置中期少賺11%
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
國泰逾2.5萬員工願放無薪假
思捷中期虧損收窄八成
思捷中期虧損收窄八成
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
迪士尼CEO艾格交棒 在任15年成功建立娛樂王朝
道指止瀉 早段升逾430點
道指止瀉 早段升逾430點
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
維珍銀河計劃今年首商業太空飛行
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
張兆聰：底部快現 恒指26500點下分段吸
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
劉宇亮：恒指回調料見26000點 吼實焦點板塊
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋
技術取勝：敏實27元阻力變支持
技術取勝：敏實27元阻力變支持
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
涂國彬：資金避險 金價升勢望延續
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
劉思明：港股續尋底 高教股呈強
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
周顯：當「呼吸Plan」遇上肺炎
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
湯文亮：評價抗疫隊形 還看圍‧堵‧追‧尋
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
舖位差餉租值跌9% 20年最勁 美珍香續租銅鑼灣舖王 低高峰價兩成半
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
私宅租值10年來首跌 十大屋苑6個跌最多4%
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
下年度15幅住宅官地涉7500伙 10年新低
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
南昌一號首宗蝕讓 4房868萬沽3年蝕52萬
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
恆大‧珺瓏灣2期 料最快下周出擊
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
塞浦路斯避世天堂 投資移民200萬歐元入場
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
財務策劃師學會副主席李澄幸：三方博弈撐樓巿 再跌一成可上車
四大金融專業資格 全球廣泛認同
四大金融專業資格 全球廣泛認同