陳茂波：現沒條件減辣

發展商籲撤辣稅 帶動換樓鏈

會德豐（0020）地產常務董事黃光耀認為，港府目前可以研究撤消部分諸如額外印花稅（SSD）、雙倍印花稅（DSD）等的調控措施；另對2020至2024年，每年平均預計將有1.96萬個私宅新供應，黃光耀認為可滿足市場需求，惟之後的新私宅單位供應量，就要視乎土地供應情況，現時較難預測。

此外，恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，樓市目前正面對下行壓力，政府應該考慮逐步撤辣，如可先行調整雙倍印花稅（DSD）的措施，之後可研究取消額外印花稅（SSD），加強帶動供應鏈。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，預期首季樓價將較受壓，料下月底前樓價仍會向下，期望4月中後可逐步回穩，估計此浪樓價由高位累積跌幅料達5%至8%。不過一旦疫情結束，之前積聚的購買力將爆發，屆時樓價升幅將蓋過相關跌幅，全年樓價料仍將累升3%至5%。

[2020/21財政預算案]