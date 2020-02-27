按證推定按 有助市民「上車」 毋須壓力測試 10年期定息2.75厘

明報記者 廖毅然

是次定息按揭貸款屬試驗計劃，規模為10億元，按證公司將再公布參與銀行及推行日期，由推行日期起計試行6個月。計劃提供3個年期，分別為10年期2.75厘、15年期2.85厘及20年期2.95厘，每宗私人住宅貸款上限為1000萬元。定息期滿後，借款人可選擇續做定息或轉做浮息，浮息利率為P減2.35厘，但即使屆時轉做浮息，亦不用做加息壓力測試。而且，按證公司發言人補充指出，定息計劃的罰息期為3年，罰息期滿後，借款人可自行轉按至市場上其他按揭計劃。

每宗貸款上限1000萬元

按證公司指出，計劃是為了以減低借款人面對利率波動的風險。由於是定息產品，客戶選擇後此產品後，全期利息不變，因此客戶不需要再做加息的壓力測試，只需要滿足供款與入息比率的要求便可。

現時針對首置客的供款入息比率的上限為50%，壓力測試的要求是假設現時利率上升3厘後，供款入息比率不高於60%。以800萬元貸款額為例，若選用按證公司提供的10年定息按揭，以2.75厘計算，由於不用通過壓測，因此最低月薪要求為65,318元，相反市場上的浮息按揭貸款，雖然利率較低、每月供款額較少，但由於要做壓測，最低月薪要求為75,705元（見表）。若申請人月入7萬元，推出定息按揭便有助他借按揭上車。

專家：失業率料升 利率非首要考慮

過往市場較少選用定息，據金管局數據，自2018年底起逾一年，均沒有新批按揭屬定息，2018年初最高峰時，選用定息的僅及五成（見圖）。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，定息產品有助借款人對冲利率風險，例如去年12月拆息急速上升時，確實對部分借款人構成壓力。不過她認為，今年失業率預期會高企，利率已非樓市買家的首要考慮，最主要是有沒有穩定工作。

銀行界立法會議員陳振英指出，預期不會有太多人選用定息按揭，因為息率不算太吸引，而現時浮息按揭的鎖息上限，已可保障他們免受利息波動影響。他認為按證的定息計劃有減價空間。

目前按證公司尚未公布參與銀行名單。中銀香港（2388）發言人指出，會積極參與有關計劃。恒生（0011）表示目前正與按證公司了解相關計劃詳情，匯豐指會仔細研究並適時公布，東亞（0023）則表示會積極研究參與，暫時未有推出的時間表。

[2020/21財政預算案]