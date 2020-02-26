富蘭克林鄧普頓周文輝：港股短期橫行 必需品股可跑贏

【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情在中國以外地區持續爆發，韓國和意大利短期內出現大量新增確診個案，觸發市場恐慌。富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝接受本報專訪時表示，今次疫情對本港經濟影響較SARS嚴峻，皆因現時處於經濟周期末端，以及本港對內地倚賴比當時更大，如疫情一直拖延至第二季，情况會變得惡劣。他目前仍維持低配港股，直至疫情完結後，再視乎失業情况和各行業影響浮現時才會再調整部署，但料港股短期再大跌機會不大，並建議可留意受疫情影響較小的必需品股。
周文輝分析，今次疫情對比2003年SARS時期，最大分別在於當時處於經濟周期開段，相反今次則處於末期，而且本港的旅遊、出入口對內地的倚賴性比2003年時更大，故所受影響勢大於SARS，如上次工廠也不會如今次般停產。惟他估計，港股深度回調機會不大，或橫行情况為主，因疫情未完全明朗，同時上升動力亦不大，始終經濟不太強勁。
零售市道料疫情後快速反彈
周透露早前已低配港股，與經濟數據有關，至今仍維持評級，指要到疫情完全完結後，才會重新調整。他分析，過去6至9個月本地消費都是疲弱，需要疫情完結後才能反映對出本港市場的失業率，以及對各行業影響。他又稱對比起2003年時，零售市道在SARS爆發前已長年積弱，今次則是短期突然快速爆發，認為兩次影響同樣強勁。惟他指今次本港有SARS經驗在前，並考慮到與內地相隔距離短，相比其他亞洲城市的感染數據已不太差，對往後復蘇感到樂觀，疫情過後零售市道反彈會較快。
然而，新冠病毒肺炎疫情在全球迅速蔓延，最壞情况看似尚未來臨。他估計，如疫情一直拖延去到第二季，情况會非常惡劣，始終內地很多生產線暫停，工人未回到崗位，會影響到其他國家，屆時投資者須留意。他指首季內地經濟已肯定放緩，但相信幅度不會太大，目前內地不少省份以封關來控制病情。而疫情在中國以外仍相對受控，各地防控措施較強，故相信延至次季機會不大，隨後要再留意疫苗研發的進展，他相信疫情提早完結的可能性較高。
中央或點對點「放水」 市場紓壓
市場憧憬中央陸續出招救市。周文輝預計，中國今次「放水」主要會針對受影響行業，相信會利好市場。而今次更會連同中小企一同放水，皆因疫情使很多行業生產停頓，融資受到影響，需短期借貸維持流動性和營運。中國近期調低中期借貸便利（MLF），他亦預計貸款市場報價利率（LPR）和存款準備金率（RRR）都會繼續下調，料中國在亞洲國家中的減息力度會較大。不過，他承認對比2003年時，今次中央放水的阻力會較大，始終控制槓桿等方面難度提升，由以往大範圍到現時針對性降準。惟他強調，中央並非「無子彈」，現時利率可以點對點「放水」，為市場減壓。
中美貿談會否受疫情影響亦是市場焦點。在疫情打擊經濟下，再加上中方要在未來兩年購買2000億美元貨品，經濟壓力必然更大。周表示從樂觀角度而言，現時疫情導致內地生產減慢，反而會有助通脹緩和，並相信雙方不會使用疫情作為談判籌碼，會分開討論，談判時間調整就視乎疫情發展，料不會出現太大分歧。
具減息能力 投資英美可平衡風險
投資部署方面，他偏向不太受疫情影響和具減息能力的市場如英美，以及會作平衡投資，偏向高質素投資級別債，以及防守力好的國債。他短線較看好美股，指盈利數據仍強勁，相信全年計仍有可能跑贏全球市場。如果疫情快完結，其他市場會較快反彈，否則在目前避險情緒高漲下，今年大市波動較大，消息對市況影響會較急，投資者會偏向較易預測的市場。
他目前投資組合內的現金水平變化不大，提高了債券比例，特別是美元債，始終避險能力較佳，股票則以英美為主。他建議投資者，現時投資組合應該較平衡，但難以評估哪種投資類別跑出，應避免直接受疫情的類別，而不太受影響的就如港股中的必需品股，以及美英市場。
不過，他補充，今年初數據都發現，資金未有從中國市場中離開，反而不少年初已部署了在新興和中國市場，指現時投資者更多會從跌市中部署長線投資組合，了解到疫情過後反彈力會更強勁。