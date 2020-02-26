富蘭克林鄧普頓周文輝：港股短期橫行 必需品股可跑贏

周文輝分析，今次疫情對比2003年SARS時期，最大分別在於當時處於經濟周期開段，相反今次則處於末期，而且本港的旅遊、出入口對內地的倚賴性比2003年時更大，故所受影響勢大於SARS，如上次工廠也不會如今次般停產。惟他估計，港股深度回調機會不大，或橫行情况為主，因疫情未完全明朗，同時上升動力亦不大，始終經濟不太強勁。

零售市道料疫情後快速反彈

周透露早前已低配港股，與經濟數據有關，至今仍維持評級，指要到疫情完全完結後，才會重新調整。他分析，過去6至9個月本地消費都是疲弱，需要疫情完結後才能反映對出本港市場的失業率，以及對各行業影響。他又稱對比起2003年時，零售市道在SARS爆發前已長年積弱，今次則是短期突然快速爆發，認為兩次影響同樣強勁。惟他指今次本港有SARS經驗在前，並考慮到與內地相隔距離短，相比其他亞洲城市的感染數據已不太差，對往後復蘇感到樂觀，疫情過後零售市道反彈會較快。

然而，新冠病毒肺炎疫情在全球迅速蔓延，最壞情况看似尚未來臨。他估計，如疫情一直拖延去到第二季，情况會非常惡劣，始終內地很多生產線暫停，工人未回到崗位，會影響到其他國家，屆時投資者須留意。他指首季內地經濟已肯定放緩，但相信幅度不會太大，目前內地不少省份以封關來控制病情。而疫情在中國以外仍相對受控，各地防控措施較強，故相信延至次季機會不大，隨後要再留意疫苗研發的進展，他相信疫情提早完結的可能性較高。

中央或點對點「放水」 市場紓壓

市場憧憬中央陸續出招救市。周文輝預計，中國今次「放水」主要會針對受影響行業，相信會利好市場。而今次更會連同中小企一同放水，皆因疫情使很多行業生產停頓，融資受到影響，需短期借貸維持流動性和營運。中國近期調低中期借貸便利（MLF），他亦預計貸款市場報價利率（LPR）和存款準備金率（RRR）都會繼續下調，料中國在亞洲國家中的減息力度會較大。不過，他承認對比2003年時，今次中央放水的阻力會較大，始終控制槓桿等方面難度提升，由以往大範圍到現時針對性降準。惟他強調，中央並非「無子彈」，現時利率可以點對點「放水」，為市場減壓。

中美貿談會否受疫情影響亦是市場焦點。在疫情打擊經濟下，再加上中方要在未來兩年購買2000億美元貨品，經濟壓力必然更大。周表示從樂觀角度而言，現時疫情導致內地生產減慢，反而會有助通脹緩和，並相信雙方不會使用疫情作為談判籌碼，會分開討論，談判時間調整就視乎疫情發展，料不會出現太大分歧。

具減息能力 投資英美可平衡風險

投資部署方面，他偏向不太受疫情影響和具減息能力的市場如英美，以及會作平衡投資，偏向高質素投資級別債，以及防守力好的國債。他短線較看好美股，指盈利數據仍強勁，相信全年計仍有可能跑贏全球市場。如果疫情快完結，其他市場會較快反彈，否則在目前避險情緒高漲下，今年大市波動較大，消息對市況影響會較急，投資者會偏向較易預測的市場。

他目前投資組合內的現金水平變化不大，提高了債券比例，特別是美元債，始終避險能力較佳，股票則以英美為主。他建議投資者，現時投資組合應該較平衡，但難以評估哪種投資類別跑出，應避免直接受疫情的類別，而不太受影響的就如港股中的必需品股，以及美英市場。

不過，他補充，今年初數據都發現，資金未有從中國市場中離開，反而不少年初已部署了在新興和中國市場，指現時投資者更多會從跌市中部署長線投資組合，了解到疫情過後反彈力會更強勁。

王俊騏 明報記者

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