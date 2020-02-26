灣仔卓凌中心呎租跌穿20元 8年首見

汝州街舖劈價三成 3200萬易手

另部分商舖業主止賺離場，市場消息稱，深水埗汝州街265至267號信邦大廈地下B舖，面積900方呎，連閣樓900方呎，鄰近西九龍中心，新近連租約以3200萬元易手，呎價17,778元。商舖現租予北京同仁堂，月租6萬元，即新買家可享2.25厘回報。據悉，原業主早於去年4月至5月間、反修例風暴前以市價4800萬元放售，放售數月後，社會運動愈演愈烈，曾一度封盤不賣。原業主去年第四季再放售，至今年1月初武漢肺炎爆發，急於放售物業，最終以3200萬元成交，較原叫價低1600萬元或33%。原業主2010年2月1668萬元購入商舖，持貨10年，帳面獲利1532萬元或92%。

渡船街舖不足千萬沽 劈價四成

市場消息稱，佐敦渡船街1至4號金霞閣地下A舖，面積約700方呎，原業主早前以1500萬元放售，近日買賣雙方議價後以918萬元易手，較原叫價低582萬元或39%，呎價13,114元。原業主1980年僅145萬元購入商舖，持貨40年，帳面獲利773萬元或5.3倍離場。