弦海特色戶兩度撻訂 共殺訂逾48萬

成交紀錄冊顯示，弦海5樓K室，實用面積203方呎，開放式間隔，連114方呎平台，原於去年6月以484.8萬元售出，實呎約2.38萬元，及後買家於去年12月撻大訂，該名買家已付5%樓價，發展商先殺訂逾24萬元，單位至上月以原價售出，但最新再撻訂，發展商再殺訂5%或逾24萬元。同一單位連環撻訂兩次，發展商共殺訂超過48萬元。

環海．東岸撻大訂 業主4年前入市

另九建2015年開售的紅磡環海．東岸，錄得一宗撻大訂個案，單位為1C座18樓M室，實用312方呎，1房間隔，原於2015年9月以538.1萬元售出，實呎17,247元。不過，買家近日突撻訂，當年購入時選用「開心直通車」，若以樓價1成計，估計買家遭發展商殺訂約54萬元。

資料顯示，發展商當年推售樓盤時，市場上有多個俗稱「呼吸Plan」的高成數按揭計劃（即買家毋須收入證明），而上述的「開心直通車」，買方須付樓價5%訂金，其後3個月起，每個月支付樓價0.35%，而買家可在毋須出示入息證明下，向九建旗下財務公司借足樓價約83％餘款。

WEST PARK周六推售5伙

不過，部分發展商卻提價重推撻訂戶，新地（0016）南昌站匯璽II，周六發售兩個撻訂單位，其中實用349方呎的3B座42樓B室，定價由1145.9萬元調高至1237.6萬元，加價約8%。興勝創建（0896）深水埗WEST PARK公布銷售安排，周六將推售5個單位，該公司項目管理董事周嘉峯表示，項目暫未有計劃加價，而政府今日公布財政預算案，希望政府可減辣，幫助買家加快換樓。

九倉中國高層1583萬購意堤2房

此外，土地註冊處資料顯示，香港興業（0480）旗下大嶼山愉景灣意堤6座高層B室，本月初以1583.1萬元售出，以單位實用821方呎計，2房間隔，實呎19283元。買家以何蔡寧玲（Choi Aryna）作登記，與九倉中國置業助理董事兼總經理名字相同，料為同一人。