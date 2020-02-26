李樂詩1200萬沽深井村屋 5年倍賺

寶園5750萬沽 實呎逼3萬雙破頂

另有個別半山豪宅錄逆市破頂成交，消息稱中半山蒲魯賢徑寶園中層C室，實用1942方呎，3房連工人套房間隔，最新以5750萬元成交，實呎29,609元，成交價及呎價均創該廈新高。原業主於2017年2月份以4480萬元購入，剛過3年額印期，帳面獲利1270萬元或28%。

此外，荔枝角盈暉臺新近有3房戶以1300萬元易手，造價為屋苑歷來次高。市場消息稱1座中層D室，實用面積762方呎，3房間隔，以1300萬元成交，實呎17,060元，成交價屬屋苑次高。

盈暉臺3房1300萬 屋苑次高

翻查資料顯示，盈暉臺3座高層E室，實用面積762方呎，去年10月以1350萬元易手，創屋苑成交價最高紀錄。原業主2001年9月以420萬元購入，持貨19年帳面獲利880萬元，物業升值逾2倍。