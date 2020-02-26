元朗本月80宗二手成交 勢超上月

中原副區域營業經理王勤學表示，區內屋苑尚悅本月暫錄9宗成交，為區內最多二手成交屋苑，佔整體成交量逾一成。尚悅最新成交位於10座低層F室，實用面積727方呎，3房間隔，新近以772萬元沽出，實呎10,619元。

尚悅本月暫錄9宗成交

資料顯示，同類單位曾於去年以835萬元易手，亦即是次成交較去年同類高位回落8%；原業主於2015年5月以655萬元購入，持貨5年，帳面賺117萬元或18%。

至於上周末錄得一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，該名男患者居住於元朗Grand YOHO，雖然該屋苑在確診後暫未有新成交，不過YOHO系列的YOHO Midtown則續錄成交，本月累計錄得7宗，平均實呎15,463元。

將軍澳本月暫錄166宗

另一邊廂，將軍澳區本月暫錄166宗成交，達上月全月約190宗近九成。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，區內其中一宗新成交位於東港城3座低層F室，實用面積466方呎，2房間隔，原業主最初以720萬元放售，其後兩度將售價下調，累減40萬元或6%後，最終以680萬元沽出，實呎14,592元，成交價略低市價約5%。原業主於2013年6月以439萬元購入，持貨7年，帳面獲利241萬元，物業升值約55%。