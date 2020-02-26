預算案前夕 東涌兩日10成交 映灣園佔6宗 不乏換樓客入市

明報記者 張允亭

淡市下有換樓客趁樓價稍為下調，「一賣一買」換樓。中原分區營業經理陳旭明表示，一名映灣園細3房戶業主，原本持有實用面積632方呎的7座中層D室，因鍾情屋苑另一個較大面積的3房單位，故將原有單位以690萬元沽出，實呎10,917元；按2012年的購入價420萬元計，持貨8年，帳面獲利270萬元或64%。該名3房戶業主隨後即日入市，以905萬元購入映灣園10座中層H室，單位實用面積927方呎，屬3房套連儲物室間隔，實呎9763元，成交價屬同類單位近一年新低。該單位的原業主2016年662.8萬元購入，持貨4年，帳面賺242.2萬或約37% 。

東堤灣畔3房820萬 低高峰價一成

與此同時，東涌區內另一指標屋苑東堤灣畔，本月亦錄得約8宗成交，成交量僅次於映灣園。區內代理稱，東堤灣畔最新一宗成交位於5座低層A室，實用面積772方呎，屬3房套間隔，望機場海景，原業主叫價850萬元放盤約一周，獲換樓客洽購，經雙方議價後，累減30萬元或3.5%，最終以820萬元成交，實呎10,622元。

資料顯示，同類單位於去年中曾以910萬元易手，亦即是次成交價較去年高峰期回落近一成。不過，原業主於2001年7月以278.1萬元買入單位，持貨近19年，帳面獲利541.9萬元或1.9倍。

另外，區內東環有2房單位以640萬元易手，實用面積484方呎，2房間隔，實呎13,223元，原業主持貨5年，連使費計近平手離場。

投資者低市價一成沽城市花園3房

另外，北角城市花園有投資者劈價292萬元沽貨止賺離場。中原區域營業董事林龍南表示，城市花園9座低層F室，實用面積626方呎，3房套間隔，附有裝修，原業主去年底叫價1300萬元放盤，其後累減292萬元或22%，以1008萬元連租約易手，實呎16,102元，成交價較市價低約一成。

林龍南續稱，單位以2.8萬元租出，按現時購入價計，租金回報約3.3厘。原業主2012年5月648萬元購入單位，持貨近8年，帳面獲利360萬元或56%。